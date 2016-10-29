Бойко показал жилье под Киевом и на Донбассе, жена - миллионы и квартиру в Москве

Нардеп, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в ВР, экс-регионал Юрий Бойко задекларировал доходы в виде зарплаты, пенсии и процентов на общую сумму 216,063 тыс. грн, его жена - 6.127 млн. гривен.

Соответствующие данные внесены в электронную декларацию нардепа за 2015 год.

В частности, доходы жены Бойко состоят из зарплаты, полученной по основному месту работы (ООО "Столичная недвижимость", 100% капитала принадлежит Вере Бойко) и по совместительству в компании, зарегистрированной за рубежом (POLYPLASTIC GROUP MANAGEMENT COMPANY LL), из процентов, пенсии и дивидендов.

На счетах Бойко - 31 385 долларов. Владелицей основных денежных активов, размещенных в банках, также является жена экс-регионала, в частности сбережения указаны в гривне (32 140 498 грн), в рублях (6 714 409 руб), в гривне, долларах и евро - совместно с Юрием Бойко, причем 80% суммы принадлежит жене (300 тыс. грн, 25 тыс. долларов и 15 тыс. евро).

Супруга нардепа также является владелицей недостроенного жилого дома в н.п. Гнедин, общая площадь которого не указывается.

Также Вера Бойко является владелицей акций ПАО "Луганский электроаппаратный завод".

По декларации, нардеп и его жена являются собственниками недвижимого имущества на общую сумму более 4,3 млн. гривен, в том числе двух домов в н.п. Диброва (Донецкая обл), Земельного участка в Киевской обл., квартиры и гаража в н.п. Рубежное (Луганская обл.).

Другое недвижимое имущество - собственность жены Бойко: квартира в Киеве (257 кв.м.), квартира в Москве (220 кв. м, собственность с 2006 года), жилой дом в н.п. Иванковичи (Киевская обл), гараж и машино-место в Киеве, 2 земельных участка по 1200 кв.м в н.п. Вишенки (Кииська обл.), один участок на 10 тыс. кв. м находится в аренде, 2 земельных участка в Иванковичах (610 кв. м и 2230 кв. м), 4 земельных участка в н.п. Гнедин (2 - по 2400 кв.м и 2 - по 4800 кв м), еще один участок в Гнедине - 11500 кв. м. - арендован.

Также в собственности Бойко - два авто - MERCEDES-BENZ 2006 г.в. и ВАЗ 2101 1978 г.в.

Другие имущественные права в декларации не указаны.

Украинская правда