Бойко показав житло у Києві і на Донбасі, його дружина - мільйони і квартиру у Москві

Нардеп, співголова фракції "Опозиційний блок" у ВР, екс-регіонал Юрій Бойко задекларував доходи у вигляді зарплати, пенсії та процентів на загальну суму 216,063 тис. грн, його дружина - 6.127 млн. гривень.

Відповідні дані внесено до електронної декларації нардепа за 2015 рік.

Зокрема, доходи дружини Бойка становлять зарплату, отриману за основним місцем роботи (ТОВ "Столична нерухомість", 100% капіталу належить Вірі Бойко) та за сумісництвом у компанії, яка зареєстрована за кордоном (POLYPLASTIC GROUP MANAGEMENT COMPANY LL), проценти, пенсію та дивіденди.

На рахунках Бойка - 31 385 доларів. Власницею основних грошових активів, розміщених у банках, є також дружина екс-регіонала, зокрема Віра Бойко має заощадження у гривні (32 140 498 грн), у рублях (6 714 409 руб), у гривні, доларах та євро - спільно з Юрієм Бойко, причому 80% сум належить дружині (300 тис. грн, 25 тис. доларів та 15 тис. євро).

Дружина нардепа також є власницею недобудованого житлового будинку у н.п. Гнідин, загальна площа якого не вказується.

Також Віра Бойко є власницею акцій ПАТ "Луганський електроапаратний завод".

За декларацією, нардеп та його дружина є власниками нерухомого майна на загальну суму понад 4,3 млн. гривень, зокрема двох будинків у н.п. Діброва (Донецька обл.), земельної ділянки у Київській обл., квартири та гаража у н.п. Рубіжне (Луганська обл.).

Інше нерухоме майно - власність дружини Бойка: квартира у Києві (257 кв.м.), квартира у Москві (220 кв. м, власність з 2006 року), житловий будинок у н.п. Іванковичі (Київська обл), гараж та машино-місце у Києві, 2 земельні ділянки по 1200 кв.м у н.п. Вишеньки (Київська обл.), одна ділянка на 10 тис. кв. м перебуває в оренді, 2 земельні ділянки у Іванковичах (610 кв. м та 2230 кв. м), 4 земельні ділянки у н.п. Гнідин (2 - по 2400 кв.м. та 2 - по 4800 кв м), ще одна ділянка у Гнідині - 11 500 кв. м . - орендована.

Також у власності Бойка - два авто - MERCEDES-BENZ 2006 р.в. та ВАЗ 2101 1978 р.в.

Інших майнових прав у декларації не вказано.

Українська правда