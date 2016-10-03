Парубий предлагает визовый режим и усиление санкций для РФ

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Понедельник, 3 октября 2016, 11:09
ITAR-TASS

Верховная Рада должна рассмотреть вопросы введения визового режима для россиян и расширения санкций для России.

Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий, открывая согласительный совет.

"В пятницу в России был задержан украинский журналист Роман Сущенко. Российские империалисты пытаются обвинить его в шпионаже. Если раньше в России путинский режим уничтожал свободу слова и преследовал собственных журналистов, то теперь там опасно работать и иностранным журналистам", – сказал он.

Спикер призвал "все страны свободного мира, все международные организации дать жесткую оценку преследованию журналиста – гражданина Украины".

"Также хочу, чтобы мы обсудили следующий вопрос: в начале 2016 года я внес в Верховную Раду проект постановления об обращении к Кабинету министров о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации. Возможно, есть смысл сегодня нам поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с Российской Федерацией", – заявил Парубий.

"А также, я думаю, что, возможно, есть смысл, чтобы мы обсудили вопрос расширения санкций в отношении России. Это компетенция Верховной Рады – и я думаю, что был бы смысл, чтобы мы могли проголосовать этот вопрос", – добавил он

"Мы должны давать жесткую и быструю реакцию на подобные действия, которые происходят в Российской Федерации против украинских журналистов", – убежден глава Верховной Рады.

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcия визы санкции Верховная Рада СМИ
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Комментарии — 4
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IP: 188.163.3.---Igori2103.10.2016 11:52
Jaa:
- / Московиты уже начали тролить самих себя , то бишь Ольгино .
Значит давно назревшая идея визового режима с ними - весьма болезненно воспринимается Кремлем.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович03.10.2016 11:39
Спочатку забороніть усім ворам,бандитам,урядовцям усіх рангів виїждяти на Схід,відберіть у них всі паспорти і внутрішні також,як при Сталіні у кріпаків. В разі потреби поїхати з обласі в область нехай беруть довідку в сільраді. Ото тоді вонти почнуть думати.
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IP: 193.19.84.---Jaa03.10.2016 11:33
Igori21:
Давно пора - с первых дней оккупации Крыма . Однако власть показала свою продажность , особенно отличился Сеня Яценюк .
Привет, Ольгино!
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IP: 188.163.3.---Igori2103.10.2016 11:27
Давно пора - с первых дней оккупации Крыма . Однако власть показала свою продажность , особенно отличился Сеня Яценюк .
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