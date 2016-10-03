Боевики усилили обстрелы, план по разведению сил под угрозой – штаб

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Понедельник, 3 октября 2016, 12:54

Обстановка в районе проведения АТО обостряется, противник расширяет географию боевых действий и активно применяет тяжелое вооружение.

Об этом на брифинге 3 октября сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По словам полковника, это ставит под угрозу реализацию плана по разведению сил и средств сторон на определенных участках линии соприкосновения.

На луганском направлении оккупанты возобновили обстрелы в районе Крымского. Незаконные вооруженные формирования активно применяли минометы различных калибров, выпустив по нашим позициям более 130 мин. Эта серия обстрелов длилась более 4 часов.

Также, как и раньше, беспокойно в Станице Луганской и Попаснянском районе. На этих рубежах боевики стреляли только в темное время суток. Уже после 23 часов противник дважды применял минометы в Новоалександровке, однако эти обстрелы были не такими мощными, как в Крымском, отметил Лысенко.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения.

По-прежнему активные боевые действия продолжаются а участке фронта Зайцево - Авдеевка Донецкой области.

Всего за сутки на донецком направлении произошло 12 вражеских обстрелов, 3 из них – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении оккупанты продолжают обстрелы наших позиций в Марьинке и на участке фронта Павлополь - Широкино.

Кроме различных видов легкого вооружения, оккупанты использовали БМП. Украинские войска были вынуждены открывать ответный огонь.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении было зафиксировано 20 вражеских обстрелов.

Тажке в воскресенье на луганском направлении в районе Счастье наблюдалось 2 полета вражеских БПЛА.

В районе Кировска отмечена деятельность группы радиоэлектронной разведки противника.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Она должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжают фиксировать обстрелы в указанных районах.

1 октября на окраине Золотого состоялся отвод войск на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи. На Луганщине после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), при этом сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался. 

2 октября в "ДНР" заявили, что не будут отводить силы и средства от н.п. Петровское, как решила контактная группа по Донбасса на переговорах в сентябре, пока украинские силовики не сделают этого.

При этом в миссии ОБСЕ регулярно заявляют, что работе наблюдателей препятствуют, в частности речь идет об опасности из-за минирования территорий.

3 октября боевики также снова сорвали запланированную Skype-конференцию Трехсторонней контактной группы по вопросу соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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IP: 95.132.10.---kerubino03.10.2016 13:51
Який може бути план і договір з террористами Путіна ,якщо наші війська відійдуть ,то це кодло займе залишену територію .Невже наших переговорників і виконавців не навчив Іловайск ,чи знову хочуть щоб в котлах гинули наші воіни ,а відповідати ніхто не буде ,може своіх синів влада туди пошле ,замість того щоб ховати іх за границями .
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