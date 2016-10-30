Саакашвили живет в чужой комнате и владеет более 7 тыс "квадратов" земли

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Воскресенье, 30 октября 2016, 20:33

Глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили задекларировал объекты недвижимости общей площадью 7417 кв. м в Грузии, а также 48 тыс. евро наличными в 2015 году.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в электронной декларации 2015 года.

Согласно данным декларации, Саакашвили владеет в Грузии земельными участками 6820 кв. м и 500 кв. м, а также жилым домом 97 кв. м.

Также глава Одесской ОГА задекларировал наручные часы Rolex Deepse stainless steel и Hublot classic fusion.

В Одессе он пользуется комнатой 54 кв. м, владельцем которой является третье лицо.

В отчетном году губернатор получил 38601 грн зарплаты.

На счету в банке Societe General Саакашвили хранит 57 тыс. долларов и 129 950 гривен в Государственном Сберегательном банке.

Супруга Саакашвили Сандра Элизабет Руловс задекларировала владения квартирой 280 кв. м в Грузии и 13 тыс. евро на счету в банке.

Также в декларации Саакашвили указал принадлежащие сыну Николозу 35 тыс. евро на счету в банке ING.

Как известно, 29 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко предоставил гражданство экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, а 30 мая назначил председателем Одесской ОГА.

По итогу 2014 года Саакашвили задекларировал доходы в сумме 97 тыс. долларов.

Украинские новости 

Темы: декларация Саакашвили Одесса Грузия
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IP: 176.36.98.---Жанна Погорелова30.10.2016 21:12
ну, у него чуток меньше чем у Лещенка! Какие же все таки они паразиты в нашей стране, вот если бы не такие как они мы бы давно забыли что такое нищета!
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