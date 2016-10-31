Левочкин задекларировал доходы свыше 40 млн грн и 6 оффшоров

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Понедельник, 31 октября 2016, 03:44

Депутат "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин задекларировал в 2015 году процентов и дивидендов на сумму более чем 40 млн. грн.

Согласно электронной декларации Левочкина, он является конечным владельцем 6 компаний размещенных на Кипре, Сейшельских и Виргинских островах. При этом дивидендов почти 22 млн грн он получил только от одной из них. Еще более 20 млн грн дохода он получил по процентам от вклада в ПАО "Банк "Клиринговый дом".

В указанном банке вклад Левочкина составляет почти 49 млн.грн. Значительно более скромные суммы денег он держит еще в 5 банках. Наличными депутат имеет 380 000 грн, 22 000 долларов и 35 000 евро.

Также Левочкин получил почти 65 тысяч грн зарплаты в Верховной Раде и 80,5 тысяч грн средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.

В собственности Левочкина находится квартира в Киеве площадью 178 кв.м и стоимостью 3 млн 360 тысяч грн.

В то же время он имеет безвозмездное право пользования апартаментами на 345 кв.м, зарегистрированными в оффшоре и домом на 1163 кв.м. и участком площадью почти 10 га во Франции, которые зарегистрированы на фирму Glorietta Investments 1 ApS, принадлежащую Юлии Левочкиной.

Кроме того Лёвочкин задекларировал коллекции живописи и скульптур, иконы, оружие и 4 золотых часов Vacheron Constantin, Breguet, IWC Schaffhausen, F.P.Journe не указав их стоимость.

В собственности депутата один автомобиль Mercedes-Benz S 600 2010 года выпуска и стоимостью более 1 млн грн. и два мотоцикла.

В своей декларации, опубликованной на сайте парламента в начале года Левочкин показал 24 млн грн доходов за 2015 год.

У Юлии Левочкиной в начале года были задекларированы 10 земельных участков различной площади, 2 дома (460 и 862 кв. м) и 2 квартиры (63.4 и 63.7 кв. М).

В 2014 году Левочкин задекларировал всего 10,2 миллиона, а Юлия Левочкина в 2014 году заработала лишь 5,6 миллиона.

Темы: Оппозиционный блок Левочкин декларация
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