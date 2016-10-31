В СЦКК предупреждают об опасности экокатастрофы на Донбассе

Российская сторона Совместного центра контроля и координации отказывается гарантировать соблюдение режима прекращения огня со стороны боевиков ОРДО для устранения экологической опасности.



Об этом заявляет украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра АТО в Facebook.



"Украинская сторона СЦКК получила письменное подтверждение об отказе без объяснения причин предоставить гарантии безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ по заявкам Авдеевского коксохимического завода и Красногоровского огнеупорного завода", – говорится в сообщении.



Кроме того, в настоящее время не поступил ответа о предоставлении гарантий безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ по заявкам Фенольного завода и Бахмутского аграрного Союза.



"Задержка или невыполнение восстановительных работ на указанных объектах создает предпосылки возникновения гумантарной и экологической катастроф, которые могут коснуться десятков а может и сотни тысяч мирных жителей с обеих сторон линии соприкосновения сторон", – говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.



Украинская правда