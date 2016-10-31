В СЦКК предупреждают об опасности экокатастрофы на Донбассе

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Понедельник, 31 октября 2016, 10:58

Российская сторона Совместного центра контроля и координации отказывается гарантировать соблюдение режима прекращения огня со стороны боевиков ОРДО для устранения экологической опасности.

Об этом заявляет украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК получила письменное подтверждение об отказе без объяснения причин предоставить гарантии безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ по заявкам Авдеевского коксохимического завода и Красногоровского огнеупорного завода", – говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время не поступил ответа о предоставлении гарантий безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ по заявкам Фенольного завода и Бахмутского аграрного Союза.

"Задержка или невыполнение восстановительных работ на указанных объектах создает предпосылки возникновения гумантарной и экологической катастроф, которые могут коснуться десятков а может и сотни тысяч мирных жителей с обеих сторон линии соприкосновения сторон", – говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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