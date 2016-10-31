Парубий подписал повышение зарплат депутатам, чтобы отменить

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Понедельник, 31 октября 2016, 20:20

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал проект постановления № 5000-П, согласно которому с 1 ноября должны вырасти зарплаты членов парламента.

Соответствующая информация содержится на сайте ВР.

В то же время в комментарии Украинской правде председатель парламента пояснил, что подписание этого постановления было вынужденным юридическим шагом.

"Я не мог внести даже решение об изменении этого старой постановления, пока не подписал его. Теперь, когда оно подписано, я сразу же зарегистрировал новое постановление, которым пункты 3 и 4 о повышении заработной платы депутатам просто исключаются", - рассказал Парубий.

Спикер пояснил, что понедельник был последним днем, когда можно было зарегистрировать проект изменений, и уже во вторник депутаты за них проголосуют.

"Только когда я получил подписи и согласие лидеров всех, подчеркиваю всех фракций и групп, я сел подписал старое постановление, и сразу же зарегистрировал новое, которое отменит повышение зарплат. Лидеры фракций заверили меня, что во вторник Рада за это новое постановление проголосует, и вопрос будет снят", - рассказал Парубий в комментарии УП.

Как известно, 20 октября Верховная Рада проголосовала за увеличение должностных окладов народных депутатов.

Соответствующая норма содержится в принятом Радой проекте постановления №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Так, планировалось, что заработная плата народного депутата составит 25 "минималок", то есть приблизительно 36 250 гривен.

31 октября Парубий сообщал, что руководители фракции высказываются за отмену повышения зарплат депутатам.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада зарплаты
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Комментарии — 9
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IP: 178.93.62.---more131.10.2016 22:10
при тих цифрах статку із їх декларацій, не Україна має звертатися до МВФ по допомогу, а МВФ має стояти навколішки, щоб отримати позику від України
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IP: 176.37.175.---Iryna Ulesh31.10.2016 21:50
в то время как народ нищает (семья живет на 3-4 тысячи) а ОНИ показали декларацию с сумасшедшими доходама им еще и зарплату поднимать????? Как можно? Война идет...Ребята гибнут а эти жируют...
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IP: 188.231.190.---Обізнаний31.10.2016 21:39
Недарма ж він мерз на граніті в 1990 році. Ще мабуть тоді просьок, що політика дуже прибутковий бізнес.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович31.10.2016 21:33
Та ніякий Бог їх судити не буде. Їх буде судити український народ,якщо не на нових дострокових виборах,так на новому Майдані. Але це буде Чорна Рада.
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IP: 93.77.56.---lumana31.10.2016 21:17
Этот стоял на Майдане и теперь спокойно делит корыто с упырями ... Просто сволочь как и все депутатчики. Люди жизни положили и гибнут на фронте. упыри и олигархи рулят дальше. Пусть Бог их судит уже в этой жизни. У Него суд праведный и неподкупный.
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