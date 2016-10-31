Парубий подписал повышение зарплат депутатам, чтобы отменить

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал проект постановления № 5000-П, согласно которому с 1 ноября должны вырасти зарплаты членов парламента.

Соответствующая информация содержится на сайте ВР.

В то же время в комментарии Украинской правде председатель парламента пояснил, что подписание этого постановления было вынужденным юридическим шагом.

"Я не мог внести даже решение об изменении этого старого постановления, пока не подписал его. Теперь, когда оно подписано, я сразу же зарегистрировал новое постановление, которым пункты 3 и 4 о повышении заработной платы депутатам просто исключаются", - рассказал Парубий.

Спикер пояснил, что понедельник был последним днем, когда можно было зарегистрировать проект изменений, и уже во вторник депутаты за них проголосуют.

"Только когда я получил подписи и согласие лидеров всех, подчеркиваю, всех фракций и групп, я сел подписал старое постановление, и сразу же зарегистрировал новое, которое отменит повышение зарплат. Лидеры фракций заверили меня, что во вторник Рада за это новое постановление проголосует, и вопрос будет снят", - рассказал Парубий в комментарии УП.

Как известно, 20 октября Верховная Рада проголосовала за увеличение должностных окладов народных депутатов.

Соответствующая норма содержится в принятом Радой проекте постановления №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Так, планировалось, что заработная плата народного депутата составит 25 "минималок", то есть приблизительно 36 250 гривен.

31 октября Парубий сообщал, что руководители фракции высказываются за отмену повышения зарплат депутатам.

Украинская правда