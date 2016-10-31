Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубий подписал повышение зарплат депутатам, чтобы отменить

Понедельник, 31 октября 2016, 19:20

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал проект постановления № 5000-П, согласно которому с 1 ноября должны вырасти зарплаты членов парламента.

Соответствующая информация содержится на сайте ВР.

В то же время в комментарии Украинской правде председатель парламента пояснил, что подписание этого постановления было вынужденным юридическим шагом.

"Я не мог внести даже решение об изменении этого старого постановления, пока не подписал его. Теперь, когда оно подписано, я сразу же зарегистрировал новое постановление, которым пункты 3 и 4 о повышении заработной платы депутатам просто исключаются", - рассказал Парубий.

Спикер пояснил, что понедельник был последним днем, когда можно было зарегистрировать проект изменений, и уже во вторник депутаты за них проголосуют.

"Только когда я получил подписи и согласие лидеров всех, подчеркиваю, всех фракций и групп, я сел подписал старое постановление, и сразу же зарегистрировал новое, которое отменит повышение зарплат. Лидеры фракций заверили меня, что во вторник Рада за это новое постановление проголосует, и вопрос будет снят", - рассказал Парубий в комментарии УП.

Как известно, 20 октября Верховная Рада проголосовала за увеличение должностных окладов народных депутатов.

Соответствующая норма содержится в принятом Радой проекте постановления №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Так, планировалось, что заработная плата народного депутата составит 25 "минималок", то есть приблизительно 36 250 гривен.

31 октября Парубий сообщал, что руководители фракции высказываются за отмену повышения зарплат депутатам.

Украинская правда

Темы: Верховная Радазарплаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Верховная Рада
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
В Украине появится государственный реестр санкций: Рада приняла законопроект
"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон в целом
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
Все новости...
Реклама: