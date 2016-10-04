Пыток к Сущенко не применяли, но было давление - Фейгин

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Вторник, 4 октября 2016, 22:53

Российские спецслужбы не применяли пыток к арестованному журналисту "Укринформа" Роману Сущенко. В то же время, на него оказывали психологическое давление.

Об этом заявил в эфире Громадського адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"На него давили психологически, но никаких незаконных методов, в плане пыток, к нему не применяли. Ему действительно предлагали подписать явку с повинной, то есть пойти на сделку со следствием. Но он этого не сделал. Поэтому ФСБ не смогла предоставить никаких доказательств его вины, потому что у них их просто нет", - сказал Фейгин.

По словам адвоката, в ФСБ нет никаких доказательств причастности Сущенко к шпионажу.

"Содержание дела абсолютно нулевое, и то, что там написано, никаким шпионажем не может быть. Пусть ФСБ само оправдывается за то, что сделало. В любом случае, в пятницу будет предъявление обвинения. Завтра я буду у Романа и мы решим, что мы будем делать дальше", - пояснил Фейгин.

Днем Фейгин попал к арестованному журналисту Сущенко и заключил с ним соглашение о защите.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Темы: Росcия СМИ
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