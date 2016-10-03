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У ГУР кажуть, що ФСБ поширило фейк про журналіста "Укрінформу"

Понеділок, 3 жовтня 2016, 10:56

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко є розвідником головного управління розвідки.

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники у головному управлінні розвідки.

"Ми не підтверджуємо цю інформацію, це фейк", - сказав співрозмовник УП.

"Ви ж знаєте, що ФСБ всіх українців, які перебувають на території Росії, вважає потенційними шпигунами", - додав співрозмовник.

Адвокат Сущенка Макр Фейгін також спростував заяви ФСБ і заперечує його причетність до шпигунської діяльності, передає "Інтерфакс-Україна" .

 "Сущенко працював у Парижі як кореспондент "Укрінформу", він завжди займався журналістикою. Звідки могли з'явитися такі обвинувачення - мені незрозуміло", - сказав в понеділок  Фейгін.

Як відомо, Сущенко - паризький кореспондент видання Укрінформ, прибув до Росії у приватних справах.

У РФ його затримали і звинуватили в шпигунстві. В понеділок ФСБ РФ заявило, що Сущенко - кадровий полковник ГУР, який збирав інформацію, "що становить державну таємницю і стосується діяльності Збройних Сил і військ Національної гвардії Росії, витік якої за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

Інформація про затримання Сущенка стала відомою завдяки російським правозахисникам, які випадково дізналися про те, що український журналіст утримується в російській в'язниці.

В Укрінформі заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

Оксана Коваленко, УП

 

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