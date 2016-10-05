Обвинение Сущенко предъявят 7 октября – Фейгин

Обвинение журналисту агентства "Укринформ" Роману Сущенко, которого удерживают в московском СИЗО, буде предъявлено в пятницу, 7 октября.

Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин в интервью ZN.UA.

"Обвинение предъявят в пятницу, сейчас он помещен под стражу в статусе подозреваемого. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого будет в пятницу", – рассказал адвокат после встречи с клиентом в СИЗО "Лефортово".

Фейгин уточнил, что Сущенко подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж), не став вдаваться в подробности дела.

"Обвиняют его в шпионаже, по ст. 276 УК РФ. В постановлении действительно есть некая фабула обвинения с описанием событий. К сожалению, об этих событиях я рассказать не могу, поскольку они могут составлять государственную тайну. Я не давал подписки о неразглашении, но если сейчас вдамся в детали, это послужит основанием для выведения меня из дела, а Роман очень просил помогать ему, и я не могу так рисковать. Но никакого шпионажа там нет", – пояснил адвокат.

Ранее Фейгин попал к арестованному журналисту Сущенко и заключил с ним соглашение о защите.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.