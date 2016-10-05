Гройсман ответил на обвинения депутатов: "Типун вам на язык!"

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что информация об изъятии недвижимости у граждан за жилищно-коммунальные услуги, не соответствует действительности.



Об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров в среду.



"Только что услышал, как два народных депутата родственных политических сил "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул и "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявили о том, что у украинцев за неуплату жилищно-коммунальных услуг отнимают квартиры. Хочу сказать уважаемым коллегам русизмом: "Типун вам на язык!", – сказал премьер.



Гройсман заявил, что это – "очередная ложь с трибуны Верховной Рады" и подчеркнул, что на сегодня в Украине "никто ни у кого за неуплату жилищно-коммунальных услуг не забирает квартиры".



"А если, не дай Бог, кто-то позволит себе протянуть свои грязные руки к украинским гражданам, которые живут в своих домах, используя долги по ЖКХ, мы по этим грязным рукам как правительство дадим и защитим каждую семью", – сказал премьер .



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