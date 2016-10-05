Гройсман обещает, что после создания рынка земли ее не скупят 5 семей

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Среда, 5 октября 2016, 11:30

Премьер Владимир Гройсман утверждает, что рынок сельскохозяйственных земель в Украине будет введен лишь после широкого обсуждения и создания эффективной модели такого рынка.

Об этом он заявил в среду во время заседания правительства.

"Мы считаем, что без широкого обсуждения модели рынка земель в Украине никаких решений о введении продажи земли быть не может. Хочу подчеркнуть, что мораторий на запрет продажи земель в Украине действует. Независимо от того, будет его продолжать парламент или нет, он является действующим до тех пор, пока украинский парламент не примет решение об обороте земель", – сказал он.

"И здесь вариантов масса. Таких моделей рынка земель по миру более 50. И, если Украине нужна модель, то такая, которая защитит реальных землевладельцев, которая не даст трем-пяти-семи семьям скупить всю землю в Украине и мы категорически против того, чтобы так происходило", – добавил Гройсман.

Он заверил, что перед внедрением рынка земли будут проведены "широкие консультации с владельцами земель" и это "сделает украинцев богаче, а не беднее".

Гройсман зачитал позицию украинского правительства от 2008 года в меморандуме с МВФ, в которой тогдашний премьер Юлия Тимошенко обязывалась ввести рынок сельскохозяйственных земель.

 

"Некоторые высказывания наших политических деятелей, в кавычках, носят абсолютно лживый характер", – заявил он, комментируя ее нынешнюю позицию против создания такого рынка.

Украинская правда

Темы: земля Гройсман экономика
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IP: 188.116.35.---taras_bg05.10.2016 11:50
Мораторій - це обмеження прав власників земельних паїв.
Політики, підмінюючи поняття продажу земель, лякають власників паїв, начебто їх земельні ділянки скуплять міфічні інозеці чи олігархи.
Але без згоди продавця (власника паю) ніхто нічого не купить.
Відміна мораторію - це ПРАВО розпоряджатися своєю власністю, а не обов'язок чи примус. І воно має бути.
Інакше це не людська приватна власність, а продажних чиновників, які за них будуть вирішувати, кому, коли і що продавати.
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IP: 5.58.29.---правда05.10.2016 11:43
Її скуплять три родини.
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