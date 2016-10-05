Династия депутата от БПП раздерибанила заводь в Виннице – расследование

Депутат Верховной Рады от БПП Геннадий Ткачук, а также его родственники, приближенные и подставные лица с нарушением закона получили участки в заводи реки Вишня в Виннице.

Об этом говорится в расследовании "Честно".

Согласно с расследованием, почти 10 лет назад Винницкий городской совет выделил сельскохозяйственному обществу "Голубая нива" 20 га земли для ведения рыбного хозяйства, а в 2010 году изменил целевое назначение на индивидуальную усадебную застройку.

Акционером ЧАО "Голубая нива" и конечным бенефициаром является Игорь Ткачук – брат Геннадия Ткачука и депутат Винницкого городского совета от "Солидарности". Недавно он возглавил Одесский морской порт.

В 2011 исполком дал разрешение на укрепление берегов реки.

В то время мэром Винницы был Владимир Гройсман, который и подписал это решение. Расследователи отмечают, что оно противоречит нормам Водного кодекса Украины, согласно которым запрещается "предоставлять земельные участки в поймах рек под любое строительство (кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных сооружений), а также для садоводства и огородничества".

В 2013 году городской совет проголосовал за границы и площадь земельных участков, которые выделялись под застройку, однако управление водных ресурсов отказало в согласовании, аргументируя нарушением целого ряда статей Водного кодекса.

Однако городской совет обжаловал это решение в суде и выиграл, что позволило ему раздать более 100 участков в заводи в частную собственность. Госагентство по водным ресурсам не стала бороться против этого в суде.

В связи с расследованием, вместе с Ткачуком участки в пойме получила его жена и действующий депутат Винницкого горсовета Людмила Станиславенко и ее наблюдатели за выборами в Раду 2012 года – Павел Барчишен, Федор Луценко и Виктория Гандзий (те выборы Станиславенко проиграла).

Также участки получили помощники нардепа Геннадия Ткачука Елена Костюк, Юлия Волощук (руководитель "Голубой Нивы"), Ольга Власенко, Надежда Вовк и Павел Соловых.

Костюк также вместе с Людмилой Станиславенко была соучредителем ООО "АЯГіК", в котором Игорь Ткачук работал юристом.

Кроме того, участки достались работнику приемной молодежного крыла партии "Удар", от которой баллотировались Ткачуки, Вадиму Вичковскому, соучредителю компании "Прайд-Защита Плюс" Олегу Красных, который основал эту компанию вместе с Сергеем Геннадьевичем Ткачуком (полный тезка сына нардепа Геннадия Ткачука).

Также участки получил Олег Легеза, который заменил Геннадия Ткачука в Винницком горсовете, когда тот пошел в парламент. Кроме того, участки рядом с Легезой имеют еще трое людей с такой же фамилией.

В целом, согласно исследованию, участки получили не менее 10 человек, связанных с династией Ткачуков.

Кроме того, расследователи "Честно" выявили ряд владельцев участков, которые, вероятно, являются подставными лицами. В частности, таковыми являются 20-летний Сергей Дарнопук, который ищет работу за 3000 гривен, а также его вероятная родственница Ольга Дарнопук, которая в 2011 году просила у горсовета материальную помощь.

"То есть власть о том, что она имеет потребность в средствах, была хорошо осведомлена и владела информацией и копиями документов этого человека", – отметили в "Честно".

Также участок есть у женщины по имени Людмила Теледиди, которая также подавала документы в городской совет на получение помощи.

Кроме того, участками владеют полный тезка молодого спортсмена-винничанина Тимура Путкарадзе, а также полный тезка молодого футболиста Владислава Бацюри.

Вероятно, участок имеет и ровесница парней Анастасия Киливник, которая не так давно окончила школу.

Игорь Ткачук в телефонном разговоре с "Честно" заявил, что владеет лишь частью акций "Голубой нивы" и опроверг махинации с участками.

"Это вы врете, или вы сейчас предоставляете какую-то ложную информацию. Я больше с вами общаться не хочу, вы как и в первый раз (относительно прогулов сессий и комиссий горсовета – ред.), так и сейчас какую-то ложь мне говорите", – сказал он.

Согласно информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Игорю Ткачуку принадлежит 33,257% акций "Голубой нивы".

Как стало известно, по факту нарушения правил охранных вод открыто уголовное производство.

"14 сентября 2016 года прокуратурой начато досудебное расследование, внесены данные в Единый реестр досудебных расследований, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 242 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил охраны вод", – сказала "Честно" прокурор Людмила Карманчук.

Украинская правда