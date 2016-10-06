В Крыму членов Меджлиса дальше штрафуют и не ведут суд на их языке

В Бахчисарае на аннексированном Крымском полуострове судья отказался проводить заседание по делу членов Меджлиса на крымскотатарском языке.

Об этом сообщает глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев в Facebook.

"В Бахчисарае продолжает работу судебный конвейер по наказанию членов Меджлиса крымскотатарского народа", – пишет он.

"Уже присуждены денежные штрафы Али Хамзину, Ильми Умерову, Садыху Табах, Шевкету Кайбуллаеву и Бекиру Мамутову. Рассмотрение дел Эмине Авамилевой продолжится 14 октября, Мустафы Маушева 20 октября, Дилявера Акиева 24 октября", – отмечает Смедляев.

На 6 октября на судебное заседание были приглашены Абдураман Эгиз и Энвер Куртиев.

"Судья Атаманюк Герман Степанович в проведении судебного заседания на крымскотатарском языке отказал, также отказал и в приглашении на заседание переводчика", – заявил Смедляев.

"Таким образом, Атаманюк показал, что слова президента Российской Федерации Владимира Путина о небывалом статусе крымскотатарского языка остаются словами, а статья 10 Конституции Крыма, так же как и статья 18 уголовно процессуального Кодекса Российской Федерации, может быть им элементарно проигнорирована!", – подчеркнул он.



Как известно, 28 сентября районный суд Бахчисарая оштрафовал Ильми Умерова за якобы участие в заседании Меджлиса. По той же причине был оштрафован другой член Меджлиса Али Хамзин.

30 сентября еще 6-м членам Меджлиса вручили протоколы об административном правонарушении: их визит в дом Умерова расценили как участие в запрещенном собрании.