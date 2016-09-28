Окупанти оштрафували Умерова за участь у засіданнях Меджлісу

Заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова "райсуд" у анексованому Криму оштрафував за участь у засіданні Меджлісу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Після складання адмінпротоколу в РВВС, мене попросили пройти в Бахчисарайський райсуд, де суддя Скісов А Є виніс рішення визнати мене винним в скоєнні адміністративного правопорушення за ч 1 ст 10.28 і призначив штраф 750 руб...", - написав він.

"Іншими словами винен в участі в засіданні Меджлісу кримськотатарського народу", - написав Умеров.

Як відомо у середу заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров повідомив, що його терміново викликають у відділення місцевої "поліції" анексованого Криму.

Українська правда