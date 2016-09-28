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Окупанти оштрафували Умерова за участь у засіданнях Меджлісу

Середа, 28 вересня 2016, 16:58

Заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова "райсуд" у анексованому Криму оштрафував за участь у засіданні Меджлісу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Після складання адмінпротоколу в РВВС, мене попросили пройти в Бахчисарайський райсуд, де суддя Скісов А Є виніс рішення визнати мене винним в скоєнні адміністративного правопорушення за ч 1 ст 10.28 і призначив штраф 750 руб...", - написав він.

"Іншими словами винен в участі в засіданні Меджлісу кримськотатарського народу", - написав Умеров.

Як відомо у середу заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров повідомив, що його терміново викликають у відділення місцевої "поліції" анексованого Криму.  

Українська правда

Теми: кримські татариКримокупація
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