Еще 6 членов Меджлиса приговорят к штрафам за визит к Умерову

Еще шестерым членам Меджлиса вручили протоколы об административном правонарушении - их визит в дом Ильми Умерова расценили как участие в запрещенном собрании.

Об этом QirimInfo рассказал первый зампредседателя Меджлиса Нариман Джелял.

"Сегодня шестеро членов Меджлиса были в Центре по противодействию экстремизму в Симферополе. Перед этим получив протоколы об административном правонарушении. Еще трое – не ходили. Двое, как известно, уже осуждены", – рассказал Джелял.

По словам адвоката Джемиля Темишева, на следующей неделе по этим делам состоится судебное заседание, на котором будет вынесено решение.

"На беседу вызвали около пяти-шести человек. На них были составлены протоколы. Судебное заседание состоится утром во вторник", – сказал Темишев.

Как известно, 22 сентября в Киеве Меджлис принял решение приостановить членство троих лиц, сотрудничающих с оккупационными властями, – это Айдер Аджимамбетов, Эмирали Аблаев и Руслан Якубов.

В тот же день в доме Ильми Умерова в Бахчисарае собрались более десяти членов Меджлиса. По словам Джеляла, целью собрания было поздравить председателя Меджлиса Рефата Чубарова с Днем рождения.

"Наши коллеги связались с Киевом по скайпу, чтобы поздравить с Днем рождения Рефата Чубарова. Тогда же у них спросили: "Как вы относитесь к этим решениям?" Кто-то высказал свое мнение, кто-то нет. Именно эту ситуацию сотрудники прокуратуры, опираясь на рапорты сотрудников РОВД, которые, скорее всего, дежурили у дома Умерова, расценили как собрание Меджлиса", – рассказал первый зампред Меджлиса.

Джелял также уточнил, что собравшиеся в доме Ильми Умерова члены Меджлиса не принимали никаких решений.

"После того как "Верховный суд" Крыма запретил Меджлис, Рефат Чубаров обнародовал решение Меджлиса о введении чрезвычайного режима деятельности всех органов национального самоуправления крымских татар", – говорит он.

"Тогда же было обнародовано распоряжение, согласно которому деятельность Меджлиса осуществляется на материковой Украине, а все решения принимаются председателем Меджлиса и особым совещанием Меджлиса. В его состав входят собственно сам председатель, Мустафа Джемилев и те члены Меджлиса, которые находятся на материковой Украине. Именно это совещание 22 сентября собралось в Киеве и принимало решения", – пояснил Джелял.

28 сентября районный суд Бахчисарая оштрафовал Ильми Умерова за якобы участие в заседании Меджлиса. По той же причине был оштрафован другой член Меджлиса Али Хамзин.