Порошенко одобрил разрешение осужденным пользоваться интернетом

Президент Петр Порошенко подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно обеспечения выполнения уголовных наказаний и реализации прав осужденных.

Об этом сообщается на странице законопроекта №2490а на сайте Верховной Рады.

Им, в частности, осужденным предоставляется право пользоваться интернетом – но исключительно для просмотра информации на веб-сайтах и под контролем администрации учреждения исполнения наказаний. Создавать электронные почтовые ящики осужденным не разрешается.

Во время пользования интернетом осужденным запрещается:

- вносить любую информацию, в том числе присылать письма, комментарии, знаки, и регистрироваться на веб-сайтах;

- формировать какие-либо базы данных и накопительные диски, в том числе виртуальные;

- посещать веб-сайты социальных сетей, сайты, которые пропагандируют жестокость, насилие, эротическое или порнографического содержания, просматривать сайты, которые могут негативно повлиять на психическое состояние осужденного;

- играть в онлайн-игры.

Пользоваться интернетом можно днем в свободное от работы время и во время, не предусмотренное для приема пищи и беспрерывного сна.

Пользование интернетом оплачивается из личных средств осужденных.

Осужденные во время пребывания в стационарных заведениях здравоохранения, не отнесенных к ведомству центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере исполнения криминальных наказаний, с разрешения администрации учреждения выполнения наказаний могут иметь при себе и пользоваться под контролем администрации портативными компьютерами с доступом к интернету.

Кроме того, осужденные к аресту по закону имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к государственным органам, общественным организациям и служебным лицам.

Корреспонденция, которую осужденные адресуют защитнику, прокурору, суду, уполномоченному Верховной Рады по правам человека, Европейскому суду по правам человека, а также другим органам международных организаций просмотру не подлежит и присылается по адресу на протяжении суток со времени ее подачи. Обратную корреспонденцию также не просматривают.

Также осужденные к аресту могут тратить деньги со своих счетов, получать денежные переводы, получать и отправлять письма и телеграммы без ограничения их количества.

Им разрешаются краткосрочное свидание раз в месяц в присутствии представителя колонии, а несовершеннолетним осужденным – краткосрочные свидания без ограничения их количества.

Также этим законом в законодательство вносятся изменения касательно института пробации и прочего.

Алена Рощенко, УП