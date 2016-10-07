В Пентагоне заявили о высокой вероятности войны с Россией

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Пятница, 7 октября 2016, 07:08

Начальник штаба американских сухопутных войск Марк Милли на семинаре в Пентагоне заявил о высокой вероятности масштабной войны между Соединенными Штатами Америки и Россией.

Об этом со ссылкой на The Independent пишет Liga.net

Милли сказал, что такой военный конфликт "практически гарантирован". 

Заместитель начальника штаба армии США Джозеф Андерсон заявил, что Америка сталкивается с угрозой со стороны агрессивно настроенных государств. "На кого это похоже? На Россию?" - сказал он

Командование войск США отметило, что есть также высокая вероятность конфликта с Китаем.  

Как сказал генерал Уильям Хикс, технологические достижения России и Китая заставили США подготовиться к насилию, которого армия Соединенных Штатов не видела со времен войны в Корее. 

Генерал считает, что обычный конфликт в ближайшем будущем будет смертоносным и быстрым.

Ранее Россия выступила с косвенной угрозой сбивать американские самолеты в Сирии, если те будут осуществлять удары по войскам власти президента Сирии Башара аль-Асада, союзника Москвы.

Как известно, в начале сентября США и Россия договорились о перемирии в Сирии, которое продержалось всего неделю. На фоне ожесточенных боев за Алеппо США объявили о прекращении переговоров с Москвой.

Вместе с тем в США продолжают рассматривать недипломатические способы прекращения войны в Сирии, вопреки предупреждению, поступившему от российской стороны о последствиях ударов по позициям сирийской армии. 

Темы: США Росcия Китай
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