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США рассматривают военное решение в Сирии, несмотря на угрозы Москвы

Пятница, 7 октября 2016, 03:21

Администрация США продолжит обсуждение военных вариантов урегулирования ситуации в Сирии, несмотря на комментарии российской стороны о готовности задействовать ПВО по самолетам международные коалиции, если они вдарятимуть по силам Асада.

Об этом заявил в четверг на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Мы продолжим активные дискуссии в правительстве Соединенных Штатов в отношении военных вариантов в Сирии", - отметил представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать заявления россиян.

Он подчеркнул, что подобные выпады Москвы не могут быть полезными для того, чтобы продвигаться в дипломатическом решении.

"Но россияне говорят сами за себя", - отметил Кирби.

"Мы несем ответственность за сирийский народ, наших союзников и партнеров, и мы воспринимаем эту ответственность серьезно", - сказал представитель Госдепартамента США.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят видеть эскалацию насилия или напряженности с РФ в этом вопросе.

"Мы продолжаем считать, что военное решение не является правильным подходом", - отметил Кирби, повторив, что Вашингтон считает лучшим путем дипломатический подход и дипломатическое решение.

Ранее Россия выступила с косвенной угрозой сбивать американские самолеты в Сирии, если те будут осуществлять удары по войскам власти президента Сирии Башара аль-Асада, союзника Москвы.

Как известно, в начале сентября США и Россия договорились о перемирии в Сирии, которое продержалось всего неделю. На фоне ожесточенных боев за Алеппо США объявили о прекращении переговоров с Москвой.

Темы: СШАСирияРосcия
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