Савченко пыталась встретиться в Донецке с Захарченко - журналист

Депутат Надежда Савченко пыталась проникнуть на оккупированную территорию Донецкой области для встречи с главарем боевиков Александром Захарченко.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист, бывший дончанин Алексей Мацука.

По его информации, Савченко пыталась попасть в Донецк несколько недель назад "по тропам" из Красногоровки.

Сейчас нардеп находится в Лондоне на форуме "Женщины мира".

В комментарии УП пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко отказалась подтверждать или опровергать эту информацию.

"Я не знаю о чем говорит этот человек (Алексей Мацука - УП). Вся ее (Савченко - УП) деятельность расписана на" Фейсбуке ", если кто-то что-то себе там думает, пусть сопоставляет хотя бы даты с тем, что происходило. Она была в ПАСЕ, она была в Европе", - заявила Проторченко.

На уточняющий вопрос, опровергает ли она эту информацию, Проторченко добавила: "Я ничего не опровергаю и ничего не подтверждаю. Я не знаю, этого человека, и то, что он написал. Я не могу комментировать то, о чем я не знаю и впервые от вас слышу ".

Как известно, Савченко заявляла, что считает необходимыми прямые переговоры с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В интервью "Украинской правде" Савченко рассказывала, что, прежде всего, стремится встретиться с Захарченко и Плотницким с целью обмена пленными и даже для этого сама готова сдаться в плен.

"Если есть доверие, то мы будем обмениваться людьми (...) Я просто хочу, чтобы в них проснулась смелость. Я хочу, чтобы они дошли до того, что они что-то могут, а не только быть марионетками. И если бы мне сейчас сказали: "Надя, ты снова идешь к нам в плен, но мы отдаем всех твоих", я бы уже была там. И я хочу, чтобы они сделали это так же", - сказала Савченко.

Марьяна Пьецух, УП