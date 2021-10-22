Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом

Надежда Савченко готовится прыгать с парашютом, фото из ее Facebook

Бывшая народный депутат Надежда Савченко и ее сестра Вера пытались попасть в Украину с поддельными сертификатами о вакцинации против Covid, это обнаружили в аэропорту "Борисполь".

Источник: отдел коммуникации полиции Киевской области и источник "Украинской правды" в полиции

Детали: Полиция сообщает, что "привлекает к ответственности бывшую нардепа за использование поддельного Covid-сертификата", но не называет ее имени. Женщина с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину.

По данным УП, речь идет о Надежде Савченко и ее сестре. Они прилетели из Турции.

Дословно полиция: "На днях в аэропорту "Борисполь" во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации против Covid-19 с явными признаками подделки. Установлено, что одна из фигуранток является бывшей народной депутатом. Информацию о правонарушениях передали в полицию".

Больше деталей: По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят дознаватели полиции Киевской области.

Поддельные документы изъяли и направили на проведение необходимых экспертиз.

В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам.

Нацполиция подчеркивает, что ответственность понесут не только те, кто подделывает сертификаты, но и те, кто пользуется поддельными документами.

Справка: Надежда Савченко – бывшая военная летчица и бывшая народный депутат, Герой Украины (2015). Она стала нардепом (2014-2019), будучи политзаключенной Кремля, была также делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы (2014-2016).

Надежда Савченко была помилована президентом России 25 мая 2016 года за участие в боевых действиях на Донбассе и освобождена из заключения при посредничестве Виктора Медведчука.

В Украине Надежда Савченко попала под следствие 22 марта 2018 года: ее заподозрили в подготовке террористических актов и госпереворота. 16 апреля 2019 года ее освободили из-под стражи.

26 января 2019 года Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", но ЦИК отказал в ее регистрации.