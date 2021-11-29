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Суд вернул дело против Савченко и Рубана

Понедельник, 29 ноября 2021, 18:37
Надежда Савченко. Фото: Getty Images

Бывшая народная депутат Надежда Савченко заявила, что обвинительный акт в отношении нее и Владимира Рубана вернули прокурору из-за необоснованности обвинения.

Источник: facebook-страница Савченко, facebook адвоката стороны защиты Алексея Шевчука с фотографией постановления суда, пресс-служба Офиса Генерального прокурора

Прямая речь Савченко: "Обвинительный акт, с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной Рады минометами из плывущей по Днепру баржи" возвращен прокурору, по причине необоснованности обвинения!

В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана, прокурору, отказано!

ВСЕ! Это все, что нужно знать о судилище порошенковского режима над офицерами Рубаном и Савченко, которому пришел конец!".

Детали: Адвокат Савченко настаивает, что теперь дело против нее должны закрыть.

Дело рассматривалось в Броварском городском районном суде Киевской области.

В пресс-службе Офиса Генерального прокурора прокомментировала "Украинской правде", что в ведомстве решают, обжаловать ли это решение в апелляционном порядке. До этого, по словам прессслужбы, в суде затягивали решение и изменилась коллегия судей, закрепленная за делом.

Кроме того, 6 октября 2021 года прокурор просил об отводе коллегии судей, но ему отказали. В комментарии "УП" добавили, что у прокуроров были сомнения касательно беспристрастности судей, так как заседание для определения меры пресечения откладывали 19 раз в течени двух лет.

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История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели

Предыстория: 

  • 15 марта 2018 тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что бывшая пленница Кремля и Герой Украины Савченко планировала совершить теракт в Верховной Раде, и внес представление о снятии с нее депутатской неприкосновенности и, следственно, задержании.
  • 22 марта народные депутаты поддержали снятие неприкосновенности и задержание Савченко. Через 20 минут после этого ее задержали правоохранители.
  • Савченко отпустили 16 апреля 2019 года в зале заседаний суда, поскольку истек срок ее ареста.
  • Весной 2019 года в Генеральной прокуратуре жаловались, что судьи не рассматривают ходатайство прокуроров о заключении под стражу Савченко и Рубана. В июне 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного процессуального кодекса, по которой была задержана Савченко.
  • В настоящее время бывшего депутата обвиняют в другом деле в подделке сертификата о вакцинации после того, как полицейские поймали ее с поддельными COVID-сертификатами в международном аэропорту "Борисполь".

Украинская правда
Темы: Савченко НадеждатерактОфис генпрокурорасуд
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