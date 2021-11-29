Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Бывшая народная депутат Надежда Савченко заявила, что обвинительный акт в отношении нее и Владимира Рубана вернули прокурору из-за необоснованности обвинения.
Источник: facebook-страница Савченко, facebook адвоката стороны защиты Алексея Шевчука с фотографией постановления суда, пресс-служба Офиса Генерального прокурора
Прямая речь Савченко: "Обвинительный акт, с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной Рады минометами из плывущей по Днепру баржи" возвращен прокурору, по причине необоснованности обвинения!
В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана, прокурору, отказано!
ВСЕ! Это все, что нужно знать о судилище порошенковского режима над офицерами Рубаном и Савченко, которому пришел конец!".
Детали: Адвокат Савченко настаивает, что теперь дело против нее должны закрыть.
Дело рассматривалось в Броварском городском районном суде Киевской области.
В пресс-службе Офиса Генерального прокурора прокомментировала "Украинской правде", что в ведомстве решают, обжаловать ли это решение в апелляционном порядке. До этого, по словам прессслужбы, в суде затягивали решение и изменилась коллегия судей, закрепленная за делом.
Кроме того, 6 октября 2021 года прокурор просил об отводе коллегии судей, но ему отказали. В комментарии "УП" добавили, что у прокуроров были сомнения касательно беспристрастности судей, так как заседание для определения меры пресечения откладывали 19 раз в течени двух лет.
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История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели
Предыстория:
- 15 марта 2018 тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что бывшая пленница Кремля и Герой Украины Савченко планировала совершить теракт в Верховной Раде, и внес представление о снятии с нее депутатской неприкосновенности и, следственно, задержании.
- 22 марта народные депутаты поддержали снятие неприкосновенности и задержание Савченко. Через 20 минут после этого ее задержали правоохранители.
- Савченко отпустили 16 апреля 2019 года в зале заседаний суда, поскольку истек срок ее ареста.
- Весной 2019 года в Генеральной прокуратуре жаловались, что судьи не рассматривают ходатайство прокуроров о заключении под стражу Савченко и Рубана. В июне 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного процессуального кодекса, по которой была задержана Савченко.
- В настоящее время бывшего депутата обвиняют в другом деле в подделке сертификата о вакцинации после того, как полицейские поймали ее с поддельными COVID-сертификатами в международном аэропорту "Борисполь".