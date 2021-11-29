Суд вернул дело против Савченко и Рубана

Бывшая народная депутат Надежда Савченко заявила, что обвинительный акт в отношении нее и Владимира Рубана вернули прокурору из-за необоснованности обвинения.

Источник: facebook-страница Савченко, facebook адвоката стороны защиты Алексея Шевчука с фотографией постановления суда, пресс-служба Офиса Генерального прокурора

Прямая речь Савченко: "Обвинительный акт, с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной Рады минометами из плывущей по Днепру баржи" возвращен прокурору, по причине необоснованности обвинения!

В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана, прокурору, отказано!

ВСЕ! Это все, что нужно знать о судилище порошенковского режима над офицерами Рубаном и Савченко, которому пришел конец!".

Детали: Адвокат Савченко настаивает, что теперь дело против нее должны закрыть.

Дело рассматривалось в Броварском городском районном суде Киевской области.

В пресс-службе Офиса Генерального прокурора прокомментировала "Украинской правде", что в ведомстве решают, обжаловать ли это решение в апелляционном порядке. До этого, по словам прессслужбы, в суде затягивали решение и изменилась коллегия судей, закрепленная за делом.

Кроме того, 6 октября 2021 года прокурор просил об отводе коллегии судей, но ему отказали. В комментарии "УП" добавили, что у прокуроров были сомнения касательно беспристрастности судей, так как заседание для определения меры пресечения откладывали 19 раз в течени двух лет.

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели

Предыстория: