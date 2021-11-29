Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд вернул дело против Савченко и Рубана

Понедельник, 29 ноября 2021, 17:37
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежда Савченко. Фото: Getty Images

Бывшая народная депутат Надежда Савченко заявила, что обвинительный акт в отношении нее и Владимира Рубана вернули прокурору из-за необоснованности обвинения.

Источник: facebook-страница Савченко, facebook адвоката стороны защиты Алексея Шевчука с фотографией постановления суда, пресс-служба Офиса Генерального прокурора

Прямая речь Савченко: "Обвинительный акт, с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной Рады минометами из плывущей по Днепру баржи" возвращен прокурору, по причине необоснованности обвинения!

В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана, прокурору, отказано!

ВСЕ! Это все, что нужно знать о судилище порошенковского режима над офицерами Рубаном и Савченко, которому пришел конец!".

Детали: Адвокат Савченко настаивает, что теперь дело против нее должны закрыть.

Дело рассматривалось в Броварском городском районном суде Киевской области.

В пресс-службе Офиса Генерального прокурора прокомментировала "Украинской правде", что в ведомстве решают, обжаловать ли это решение в апелляционном порядке. До этого, по словам прессслужбы, в суде затягивали решение и изменилась коллегия судей, закрепленная за делом.

Кроме того, 6 октября 2021 года прокурор просил об отводе коллегии судей, но ему отказали. В комментарии "УП" добавили, что у прокуроров были сомнения касательно беспристрастности судей, так как заседание для определения меры пресечения откладывали 19 раз в течени двух лет.

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели

Предыстория: 

  • 15 марта 2018 тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что бывшая пленница Кремля и Герой Украины Савченко планировала совершить теракт в Верховной Раде, и внес представление о снятии с нее депутатской неприкосновенности и, следственно, задержании.
  • 22 марта народные депутаты поддержали снятие неприкосновенности и задержание Савченко. Через 20 минут после этого ее задержали правоохранители.
  • Савченко отпустили 16 апреля 2019 года в зале заседаний суда, поскольку истек срок ее ареста.
  • Весной 2019 года в Генеральной прокуратуре жаловались, что судьи не рассматривают ходатайство прокуроров о заключении под стражу Савченко и Рубана. В июне 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного процессуального кодекса, по которой была задержана Савченко.
  • В настоящее время бывшего депутата обвиняют в другом деле в подделке сертификата о вакцинации после того, как полицейские поймали ее с поддельными COVID-сертификатами в международном аэропорту "Борисполь".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждатерактОфис генпрокурорасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Савченко Надежда
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Савченко и Рубана могут снова арестовать: в суде лежит соответствующее ходатайство
Последние новости
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: