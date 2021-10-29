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Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата

Пятница, 29 октября 2021, 19:37
Надежда Савченко, фото с ее фейсбук-страницы

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что экс-нардепке Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину.

Источник: Монастырский в Facebook

Прямая речь Монастырского: Хочу подчеркнуть, что все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность!

Независимо, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин.

Все, кто задумывается купить поддельные сертификаты, ПЦР-тесты или сделать их копию в специализированных программах – помните, одно такое решение оставит отпечаток на всем вашем будущем. Подумайте, сколько будет возникать проблем с работодателями, которые будут видеть, что вы судимы раньше? Уже не говоря о других трудностях, которые могут сопровождать вас по жизни из-за такого решения".

Детали: Монастырский напомнил, что по всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы.

Напомним:

  • Из-за поддельных сертификатов о вакцинации бывшей нардепки Надежды Савченко и ее сестры начато уголовное производство.
  • По состоянию на 23 октября в Украине было открыто около 800 производств по поддельным сертификатам или тестам на коронавирус.
  • 22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации.
  • 27 сентября Минздрав призвал местные власти отстранять от работы руководителей медучреждений, где зафиксируют подделку документов о вакцинации против COVID-19 или результатов анализов.

Украинская правда
Темы: МВДМонастырскийвакцинациякоронавирусСавченко Надежда
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