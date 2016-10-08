У задержанного судьи из Днепра нашли десятки тысяч долларов и евро

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Суббота, 8 октября 2016, 12:12

Во время обысков по месту жительства судьи Октябрьского районного суда города Днепр, задержанного накануне, было выявлено более 54 тысяч долларов США, около 13 тысяч евро и почти 138 тысяч гривен наличными.

Об этом сообщает в субботу Национальное антикоррупционное бюро на своей странице в Facebook.

"Во время обысков по месту жительства судьи Октябрьского районного суда города Днепр, задержанного вчера детективами НАБУ и сотрудниками ДСБ Нацполиции, было выявлено более 54 тысяч долларов США, около 13 тысяч евро и почти 138 тысяч гривен наличными", - отметили в НАБУ.

Как сообщалось, судья был задержан в пятницу на получении взятки. Он требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов США (более 258 тысяч гривен) за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

"Судья пытался повлиять на должностных лиц следственного подразделения одного из отделений полиции... относительно совершения действий, направленных на непривлечение лица к уголовной ответственности", - сообщали в НАБУ.

Украинская правда

Темы: Днепр суд НАБУ
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Комментарии — 3
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko08.10.2016 12:51
Одного за другим судей на взятках ловят, а как начали увольнять - так проблема - те кто был в ВР - не голосовали, а еврооптимисты вообще укатили в США - там без них законов не принимали и дипломатам не с кем было селфи делать. это ж важнее,
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IP: 95.132.49.---kerubino08.10.2016 12:46
Чи є хоть один чесний суддя в Ураіні ,напевно нема ,вся ця свора злодіі і хабарники .
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IP: 93.72.19.---Алина Гринько08.10.2016 12:42
А если судья скажет, что ему эти деньги подарил любимый человек его отпустят и скажут, что он чист, как и Сережа Лещенко?
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