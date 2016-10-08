Плотницкий рассказал о вооруженных россиянах на Донбассе

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Суббота, 8 октября 2016, 14:25

Главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий не отрицает, что на территории, подконтрольной террористам, находились "добровольцы" из России.

Об этом Плотницкий заявил в интервью, которое опубликовано на канале YouTube Patrick Lancaster.

При этом присутствие в Украине вооруженных россиян главарь боевиков считает нормальным.

"Для нас это естественно, для нас нераздельное понятие Россия и до поры до времени - Украина и Беларусь. Это единый народ, когда брат приходит на помощь брату", - заявил он.

Также Плотницкий вспомнил о сбитом боевиками над Луганским аэропортом военном самолете Ил-76 в 2014 году. При этом он заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники.

"Когда мы сбили Ил-76, там же были наемники, мы это видели по их паспортам и жетонами", - утверждает он.

Новости Донбасса

Темы: "ЛНР" Донбасс Вооруженные силы Росcия терроризм
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