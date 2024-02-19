В России рассказали о якобы химическом отравлении луганского коллаборанта Пасечника
Минобороны России заявило о тяжелом отравлении фенольными соединениями в декабре 2023 года главы псевдореспублики на Луганщине Леонида Пасечника.
Источник: Минобороны РФ
Детали: По словам начальника радиационной, химической и биологической защиты войск РФ Игоря Кириллова, у Пасечника обнаружили тяжелое отравление фенольными соединениями.
Также по данным Минобороны РФ, для отравления другого коллаборациониста Владимира Сальдо в 2022 году использовали химическое вещество рицин, которое впоследствии обнаружили в биомедицинских пробах коллаборанта. К отравлению так называемого "руководителя" Херсонской области якобы причастен человек из близкого окружения, которого завербовала украинская Служба безопасности.
Кроме того, в российском Минобороны утверждают, что других "высокопоставленных должностных лиц" также пытались отравить. О ком именно идет речь - неизвестно.
Предыстория:
- 20 августа 2022 года Минобороны России заявило об отравлении своих военных в Запорожской области ядом искусственного происхождения.
- 5 августа назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что Сальдо собираются перевезти в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже.
- По данным российских СМИ, врачи подозревали, что Сальдо могли отравить. По другим данным, он мог перенести инсульт.