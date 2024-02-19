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В России рассказали о якобы химическом отравлении луганского коллаборанта Пасечника

Понедельник, 19 февраля 2024, 16:14
В России рассказали о якобы химическом отравлении луганского коллаборанта Пасечника
Фото: сайт боевиков

Минобороны России заявило о тяжелом отравлении фенольными соединениями в декабре 2023 года главы псевдореспублики на Луганщине Леонида Пасечника. 

Источник: Минобороны РФ

Детали: По словам начальника радиационной, химической и биологической защиты войск РФ Игоря Кириллова, у Пасечника обнаружили тяжелое отравление фенольными соединениями.

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Также по данным Минобороны РФ, для отравления другого коллаборациониста Владимира Сальдо в 2022 году использовали химическое вещество рицин, которое впоследствии обнаружили в биомедицинских пробах коллаборанта. К отравлению так называемого "руководителя" Херсонской области якобы причастен человек из близкого окружения, которого завербовала украинская Служба безопасности. 

Кроме того, в российском Минобороны утверждают, что других "высокопоставленных должностных лиц" также пытались отравить. О ком именно идет речь - неизвестно.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 августа 2022 года Минобороны России заявило об отравлении своих военных в Запорожской области ядом искусственного происхождения.
  • 5 августа назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что Сальдо собираются перевезти в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже.  
  • По данным российских СМИ, врачи подозревали, что Сальдо могли отравить. По другим данным, он мог перенести инсульт.

Темы: ЛНРРосcияколлаборанты
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