В России рассказали о якобы химическом отравлении луганского коллаборанта Пасечника

Минобороны России заявило о тяжелом отравлении фенольными соединениями в декабре 2023 года главы псевдореспублики на Луганщине Леонида Пасечника.

Источник: Минобороны РФ

Детали: По словам начальника радиационной, химической и биологической защиты войск РФ Игоря Кириллова, у Пасечника обнаружили тяжелое отравление фенольными соединениями.

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Также по данным Минобороны РФ, для отравления другого коллаборациониста Владимира Сальдо в 2022 году использовали химическое вещество рицин, которое впоследствии обнаружили в биомедицинских пробах коллаборанта. К отравлению так называемого "руководителя" Херсонской области якобы причастен человек из близкого окружения, которого завербовала украинская Служба безопасности.

Кроме того, в российском Минобороны утверждают, что других "высокопоставленных должностных лиц" также пытались отравить. О ком именно идет речь - неизвестно.

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