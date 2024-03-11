На территории временно оккупированной Луганщины начали досрочное голосование за президента РФ

На временно оккупированных территориях Луганской области с 11 по 15 марта продлится досрочное голосование за президента РФ.

Источник: глава Луганской ОГА Артем Лысогор

Прямая речь: "Четыре дня в так называемой "ЛНР" продлится досрочное голосование за президента РФ. Сообщается, что такую форму волеизъявления организовали для тех, кто живет в отдаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует".

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Детали: По словам Лысогора, несмотря на отсутствие сообщения, избирательные комиссии соответствующих населенных пунктов оккупированной Луганщины уже получили необходимое количество бюллетеней и отправились в эти места. С утра 12 марта члены избирательной комиссии должны начать искать жителей по улицам.

Напомним: Так называемые выборы президента РФ, которые, по сути, будут переназначением Путина на новый срок, состоятся в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

8 марта в России уже начали подготовку к концерту в честь "победы" Владимира Путина на псевдовыборах президента, который состоится 18 марта.