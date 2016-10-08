Кернес рассказал об отношениях с Коломойским и Хомутынником

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Суббота, 8 октября 2016, 22:02

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не имеет никаких отношений с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом Кернес заявил в интервью в эфире телеканала "112.Украина".

"Я не считаю, что у меня есть какие-либо отношения с Коломойским. Вообще", - заявил он.

На вопрос об отношениях с партией "Возрождение", которая его поддерживает и лоббирует в ВР, Кернес отметил: "Да, это правда".

"Группа "Возрождение" лоббирует интересы города Харькова. Я городским головой Харькова. Я контактирую со многими депутатами в группе "Возрождение" в парламенте, начиная от руководителя этой группы Виталия Хомутынника", - отметил Кернес.

На вопрос, какую роль в политике играет Хомутынник, который "находится в тени, но является, наверное, одним из самых влиятельных людей в ВР", Кернес отметил: "Думаю, что он востребован. Как человек и как народный депутат".

Как известно, в октябре 2015 году в Харькове по итогам выборов Геннадий Кернес был переизбран мэром с результатом в 65,8% голосов, партия "Возрождение", которую он представлял, взяла 53,5% голосов избирателей.

Игоря Коломойского связывают с партией "Возрождение", которая была зарегистрирована в 2004 году экс-министром транспорта Георгием Кирпой и восстановлена после распада Партии регионов экс-регионалами Антоном Яценко и Виталием Хомутынником. Последний - один из депутатов, которые голосовали за "диктаторские законы" 16 января и является фигурантом антикоррупционных  асследований.

Интервью УП с мэром Харькова - "В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса"

Украинская правда

Темы: Кернес Коломойский Харьков
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