Кернес: Крым вернуть невозможно, потому что "крымчане голосовали"

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Крым вернуть практически невозможно, потому что, по его мнению, так проголосовали крымчане.

Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала "112.Украина".

"Я думаю что это практически невозможно. Дело все в том, что сами крымчане голосовали... Я еще раз хочу сказать, что я выступаю за целостность Украины. Я знал Крым. Я даже знал там премьер-министра Василия Джарты. И я там бывал не раз. И Крым украинский мне лучше, чем Крым чей-то либо", – отметил Кернес.

Как известно, Крым был аннексирован Россией после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. На момент подготовки и проведения "референдума" в Крыму находилось около 30 000 российских военнослужащих без опознавательных знаков. Украина и большинство стран мира признали его незаконным и ввели санкции против России.