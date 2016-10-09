Кернес: Крым вернуть невозможно, потому что "крымчане голосовали"

00
0
Воскресенье, 9 октября 2016, 01:55

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Крым вернуть практически невозможно, потому что, по его мнению, так проголосовали крымчане.

Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала "112.Украина".

"Я думаю что это практически невозможно. Дело все в том, что сами крымчане голосовали... Я еще раз хочу сказать, что я выступаю за целостность Украины. Я знал Крым. Я даже знал там премьер-министра Василия Джарты. И я там бывал не раз. И Крым украинский мне лучше, чем Крым чей-то либо", – отметил Кернес.

Как известно, Крым был аннексирован Россией после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. На момент подготовки и проведения "референдума" в Крыму находилось около 30 000 российских военнослужащих без опознавательных знаков. Украина и большинство стран мира признали его незаконным и ввели санкции против России.

Темы: Крым Кернес
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Ельченко: Новый генсек ООН будет оказывать Украине большую поддержку 8 октября 2016, 21:09
Суд над двумя фигурантами "дела 26 февраля" назначен на 17 октября 8 октября 2016, 20:37
Дело Чийгоза: Адвокат будет искать "потерпевшего" в Киеве 8 октября 2016, 15:07
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В больнице в Днипре умер тяжелораненый боец ВСУ
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Сирии
Боевики в субботу обстреливали силы АТО из минометов и гранатометов
Выборы в Грузии: экзит-полы говорят о победе правящей партии
Все новости
Музыка

Гид по фестивалю All Music is Jazz

Трансплантология

Как Сильвио Колагранде получил зрение в наследство от священника