В парламент Грузии проходят две партии

В парламент Грузии, по предварительным подсчетам, проходят всего две партии - "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и "Единое национальное движение".

Такие данные получены после обработки 50 процентов избирательных бюллетеней по всей стране, пишет DW.com.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила почти 50,5% голосов, а основанное и возглавляемое бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) - чуть более 26,5%.

Не исключено, что проходной пятипроцентный барьер также преодолеют "Альянс патриотов Грузии - Объединенная оппозиция", "Государство для народа" и "Свободные демократы", которые набирают соответственно 4,8%, 3,7% и 3,9% голосов.

Представитель грузинского ЦИК Анна Микеладзе заявила, что всего в парламентских выборах 8 октября приняли участие 51,63% обладающих правом голоса. Состоявшимися выборы будут признаны при любом количестве проголосовавших.

Сторонники партии ЕНД в ночь на воскресенье, 9 октября, начали акцию протеста у здания ЦИК в Тбилиси. Представители партии утверждают, что выборы фальсифицируются, а сторонники "Грузинской мечты" осуществляют погромы в тех избирательных участках, где побеждает ЕНД.