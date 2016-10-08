Саакашвили заявил, что никуда с "поля боя" Украины не уедет

Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что независимо от результатов выборов в Грузии он не покинет Украину.

Об этом губернатор Одесской области заявил на своей странице в Facebook.

"Вижу, что многие ждут результатов грузинских выборов в надежде отправить меня обратно в Грузию. Таких я хочу разочаровать - независимо от результатов выборов в Грузии, я не оставлю поле битвы и буду до конца бороться за настоящие изменения и смену политического класса в стране моего гражданства ", - заявил он.

В эфире телеканала NewsOne Саакашвили добавил, что несмотря на результаты выборов, какими бы они ни были, он "не планирует оставлять свои большие планы, которые имеет для Украины, чтобы помочь выбраться из болота".

Как известно, 8 октября в Грузии проходят парламентские выборы, участие в которых принимает основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" и жена Саакашвили Сандра Руловс, которая баллотируется в мажоритарные депутаты.

Ранее Саакашвили заявлял, что намерен вернуться в Грузию. Также Саакашвили отмечал, что на должность главы МВД Грузии видит нынешнюю главу Нацполиции Украины доме Деканоидзе.

Украинская правда