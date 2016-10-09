Порошенко: Немцов доказал, что можно быть патриотом России и другом Украины

Президент Петр Порошенко считает убитого российского политика Бориса Немцова патриотом России и другом Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Сегодня Борису Немцову исполнилось бы 57 лет", - напомнил президент.

"Для нас, украинцев, Борис Немцов навсегда останется патриотом России и другом Украины. Он своей жизнью доказал, что это можно совместить - стоит только захотеть", - отметил Порошенко.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

Украинская правда