Порошенко: Немцов доказал, что можно быть патриотом России и другом Украины

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Воскресенье, 9 октября 2016, 10:13

Президент Петр Порошенко считает убитого российского политика Бориса Немцова патриотом России и другом Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Сегодня Борису Немцову исполнилось бы 57 лет", - напомнил президент.

"Для нас, украинцев, Борис Немцов навсегда останется патриотом России и другом Украины. Он своей жизнью доказал, что это можно совместить - стоит только захотеть", - отметил Порошенко.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

Украинская правда

Темы: Порошенко Немцов
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