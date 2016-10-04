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У справі Нємцова допитали першого свідка

Вівторок, 4 жовтня 2016, 22:01

На процесі у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова був допитаний перший свідок - один з водіїв політика Сергій Агєєв.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами свідка, Борис Нємцов не розповідав йому про те, що отримував погрози на свою адресу.

Водій також не помітив, щоб за політиком хто-небудь стежив. Сергій Агєєв не впізнав нікого з підсудних.

Слухання у справі про вбивство Нємцова продовжаться вранці в середу. Допитають ще одного свідка.

На лаві підсудних п'ять осіб, яких слідство вважає виконавцями вбивства.

Питання про їхню винуватість розглядає колегія присяжних.

Організатором злочину слідство назвало Руслана Мухудінова - колишнього водія одного з обвинувачених, а замовниками - якихось "невстановлених осіб".

Опозиційний політик Борис Нємцов був убитий на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нємцовсуд
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