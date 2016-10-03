Звинувачувані в убивстві Нємцова перед присяжними провину не визнали

П'ятеро звинувачуваних у вбивстві російського політика Бориса Нємцова заявили на засіданні Московського окружного військового суду про свою невинуватість.

Про це Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв заявили після оголошення звинувачувального висновку, повідомляє РБК.

Держзвинувач Марія Семененко перед присяжними заявила, що заступник командира батальйону "Сєвєр" Дадаєв, його родичі – брати Губашеви, їхні знайомі Ескерханов і Бахаєв, а також ще один член батальйону "Сєвєр" Беслан Шаванов убили Нємцова на замовлення Руслана Мухутдінова – у минулому водія командира "Сєвєра" Руслана Геремеєва.

Шаванов загинув при затриманні у березні 2015 року. Мухутдінов перебуває у розшуку.

За словами Семененко, мотивом убивства були гроші – 15 млн руб., які пообіцяв звинувачуваним заплатити Мухутдінов.

"Вони погодилися й одразу об'єдналися в організовану групу", – сказала прокурор.

Вона додала, що організована група вирізнялася згуртованістю, наявністю дружніх і родинних зв'язків, розподілом ролей і чітким планом.

Прокурор повідомила, що Мухутдінов зняв квартиру для учасників справи на Вєєрній вулиці у Москві, надав їм свій автомобіль – Mercedes ML із номером 007 і купив мобільні телефони, які використовувалися для конспірації – "бойові слухавки".

За версією слідства, виконавцями керував Дадаєв, а звинувачувані збирали про Нємцова відомості через інтернет і встановили стеження за ним. Для стеження вони використовували автомобіль ZAZ Chance, який пізніше використовувався й під час убивства, сказала Семененко.

Вона розповіла, що в день убивства, 27 лютого 2015 року, за Нємцовим стежили Губашев-старший і Шаванов – вони побачили його за вечерею в одному з ресторанів у ГУМі з українською моделлю Ганною Дурицькою.

За словами Семененко, звинувачувані побачили їх через скляні вікна, дочекалися, доки пара покине ресторан, і подзвонили Дадаєву, скориставшись конспіративним телефоном.



Згідно з матеріалами справи, Дадаєв наздогнав Нємцова і його супутницю на Великому Москворецькому мосту й розстріляв політика у спину.

Як пояснила Семененко, Дадаєв зробив не менше 6 пострілів, 4 кулі влучили в політика. Медики, які приїхали на виклик, уже могли лише констатувати смерть.

За версією слідства, Дадаєв після вбивства устрибнув у ZAZ Chance, якою керував Губашев, у ній же сидів Шаванов – автомобіль поїхав убік Нового Арбата, де звинувачувані кинули машину. Вони на різних таксі дісталися до Вєєрної, Дадаєв дорогою змінив три машини.



За словами Семененко, наступного дня більшість звинувачуваних виїхали з Москви до Чечні, "залишилися тільки ті, хто думав, що їх ніхто не вичислить".

Згідно з матеріалами справи, у квартирі на Вєєрній залишився жити Ескерханов. А Бахаєв жив у селі Козине в Одінцовському районі Підмосков'я.

Адвокати звинувачуваних заявили, що ті не визнають провину.

"Провину не визнаю", – коротко заявив Дадаєв. Він зазначив, що поки не буде виступати й усі свідчення дасть наприкінці засідання.



Таку ж позицію зайняли й інші звинувачувані.

"Звинувачення заявляє, що ми стежили за Нємцовим через інтернет. Немає в нас таких знань, щоб стежити через інтернет за кимось", – заявив Губашев-молодший.

"Докази сторони звинувачення, їхні ж докази спростовують винуватість наших підзахисних", – заявив адвокат Дадаєва Шамсудін Цакаєв.

Адвокат Бахаєва Заурбек Садаханов також вказав на нестиковки в позиції слідства: "Було сказано, що Мухутдінов – замовник. Але він усього лише водій командира батальйону, а Дадаєв – заступник командира. Чи може водій бути замовником для заступника командира?".

Потерпілі також висловили незгоду в суді. Адвокати доньки загиблого Жанни Нємцової заявили на початку засідання, що слідство передало до суду нерозкриту справу.