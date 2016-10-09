В РФ заявили, что американские военные "шпионят" у аннексированного Крыма

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Воскресенье, 9 октября 2016, 12:26

РосСМИ со ссылкой на данные западных сайтов, которые отслеживают передвижения военной авиации, заявили, что 9 октября патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon осуществляет разведывательный полет вблизи Крыма.

Об этом сообщает Интерфакс.

Ссылаясь на данные о передвижении авиации, самолет-разведчик с бортовым номером 168 852, вылетевший утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в настоящее время ведет разведку на юг от полуострова.

"Маршрут полета самолета ВМС США в воздушное пространство над акваторией Черного моря проходил над территорией Греции и Болгарии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в последние несколько недель "резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов в российских границ, в частности, у побережья Крыма, а также российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье".

"Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов", - отмечает Интерфакс.

Официального комментария по этому поводу со стороны Минобороны РФ или других ведомств издание не приводит.

Темы: Росcия Крым США Сирия
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