У Кивалова есть два дома общей площадью более 1100 квадратов и 7 участков

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Вторник, 1 ноября 2016, 09:35

Народный депутат, член фракции Оппоблока Сергей Кивалов владеет домом площадью 518 кв.м, у его жены есть дом площадью 672 кв.м, также  уних есть квартира 339 кв.м. и 7 земельных участков.

Об этом говорится в декларации Кивалов, передает Интерфакс-Украина.

Так, согласно декларации земельные участки площадью 116, 635, 1000 и 121 кв.м., которые принадлежат самому Сергею Кивалову и еще участки 1000, 124 и 285 кв.м., которые принадлежат его жене.

Кроме того, в электронной декларации Кивалова записаны 4 пары часов, две фарфоровые вазы и несколько фарфоровых статуэток Lladro, два автомобиля Mercedes-Benz 2007 и 2010 годов выпуска.

Супруга Кивалова является единоличной владелицей многоотраслевого частного предприятия "Чернобыль".

Как говорится в декларации, Кивалов за 2015 год получил 74 тыс. грн. зарплаты как народный депутат, 41 тыс. грн. как президент Национального университета "Одесская юридическая академия", 55 тыс. грн. пожизненной платы за звание действительного члена Национальной академии педагогических наук Украины, 80,5 тыс. грн. возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 115 тыс. грн. пенсии, 41 тыс. грн. в качестве гонорара от Венецианской комиссии.

Жена нардепа за этот же период получила 2,3 млн. грн. в качестве зарплаты от "СМАРТ-холдинга", 8,2 тыс. грн. как предприниматель от своего ЧП "Чернобыль", 52 тыс. грн. пенсии, и 3,6 млн. грн. в качестве процентов от вкладов в различных банках.

Чета хранит в банках около 1,3 млн. долл., почти 70 тыс. евро, 11 тыс. швейцарских франков и незначительные суммы в гривне. Также еще более 1,2 млн. долл. у семьи хранится наличными.

Темы: Кивалов
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Комментарии — 2
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IP: 193.178.237.---Ivan Ivanovich Maximenko01.11.2016 10:40
Можно как-то понять два дома и 17 земельных участков у Пидрахуя 2004 года,/
Но, откуда пенсия в «115 тис. грн» и « довічна плата за звання дійсного члена Національної академії педагогічних наук України»?
Тот же вопрос и по ейной жене.
У нее - «52 тис. грн пенсії,»?
Откуда такие суммы.?
Я был Чернобле январь — апрель 1987 . Пенсия с трудом - 2500 гр. И то с большим-большим скрипом... Спасибо, что жив... спустя 23 лет после взрыва. Нас, от полка ГО (Донецк. Полесское «0» зона 30 км зоны Чернобля) — осталось 19 человек. Остальных уже нет. .
Это очень большой и больной вопрос.
Одни, проработав всю жизнь — получают как все и по законодательству..
Другие, нагадив Украине, на все 150% - купаются в Пенсионом Фонде, как в личном бассейне...
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IP: 178.150.152.---TKorolkov01.11.2016 10:24
НАБУ - КУ-КА-РЕ-КУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!
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