Среди раненых в Одессе есть Кивалов

Бывший глава Центральной избирательной комиссии Сергей Кивалов получил ранения в результате российского удара по Одессе в понедельник.

Источник: собеседники "Украинской правды" в окружении Кивалова и правоохранительных органах

Детали: По информации источников, сейчас экс-главе ЦИК делают операцию. У Кивалова - ранение бедра с повреждением артерии. У него венозное кровотечение.

Реклама:

Как известно, Кивалов также является президентом Национального университета "Одесская юридическая академия". По данным полиции, раненение также получил заместитель проректора академии Васильев.

Эту информацию подтвердил "Суспільному" проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

Сообщается, что горит дом, в котором живет Кивалов с семьей, известный в Одессе как "замок Кивалова". На нем уже почти сгорела кровля.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Кивалов также был народным депутатом Украины III-VIII созывов, членом Партии регионов, возглавлял Центральную избирательную комиссию во время Оранжевой революции и был соавтором закона о русском языке.

Что предшествовало: В понедельник вечером российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. На данный момент известно о двух погибших и 17 пострадавших и пожаре в так называемом "замке Кивалова".