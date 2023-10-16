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НАБУ отстранило директора своего одесского управления: получил награду от Кивалова

Станислав ПогориловПонедельник, 16 октября 2023, 14:24
НАБУ отстранило директора своего одесского управления: получил награду от Кивалова
Сергей Кивалов, Владимир Деулин, фото: "Думская"

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало служебную проверку относительно получения награды директором Одесского теруправления Владимиром Деулиным из рук экс-регионала и президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова на мероприятии ко Дню юриста.

Источник: НАБУ в Telegram, "Думская", ZN.UA

Дословно: "По факту участия директора Одесского территориального управления Национального бюро Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, который проходил в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия", и получения им награды от ректора этого вуза начата служебная проверка".

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Детали: Сообщается, что на время проведения проверки Владимир Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей. "Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения", - отметили в НАБУ.

Как сообщает "Думская", 8 октября глава Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин получил награду по случаю Дня юриста из рук президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова.

ВИДЕО ДНЯ

Судя по видео на странице Одесской юридической академии в Facebook, на мероприятии также присутствовал начальник Одесского областного ТЦК и СП Александр Охрименко.

Также на мероприятии присутствовали представители местной власти. В частности, первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский.

В июне 2021 года детективы НАБУ провели обыски в административном корпусе НУ "Одесская юридическая академия". Следственные действия проходили в рамках уголовного производства о возможной растрате бюджетных денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) во время ремонта помещений вуза.

Сам Сергей Кивалов фигурирует в деле о "пленках Вовка", которое сейчас слушает Высший антикоррупционный суд.

По данным ZN.UA, в частности, НАБУ зафиксировала разговор между главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком и Сергеем Киваловым, где судья просит последнего поддержать иск против Высшей квалификационной комиссии судей, если вдруг на него "будет выходить кто-то из Суворовского райсуда Одессы".

Темы: НАБУОдессаКивалов
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