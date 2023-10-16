НАБУ отстранило директора своего одесского управления: получил награду от Кивалова
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало служебную проверку относительно получения награды директором Одесского теруправления Владимиром Деулиным из рук экс-регионала и президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова на мероприятии ко Дню юриста.
Источник: НАБУ в Telegram, "Думская", ZN.UA
Дословно: "По факту участия директора Одесского территориального управления Национального бюро Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, который проходил в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия", и получения им награды от ректора этого вуза начата служебная проверка".
Детали: Сообщается, что на время проведения проверки Владимир Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей. "Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения", - отметили в НАБУ.
Как сообщает "Думская", 8 октября глава Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин получил награду по случаю Дня юриста из рук президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова.
Судя по видео на странице Одесской юридической академии в Facebook, на мероприятии также присутствовал начальник Одесского областного ТЦК и СП Александр Охрименко.
Также на мероприятии присутствовали представители местной власти. В частности, первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский.
В июне 2021 года детективы НАБУ провели обыски в административном корпусе НУ "Одесская юридическая академия". Следственные действия проходили в рамках уголовного производства о возможной растрате бюджетных денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) во время ремонта помещений вуза.
Сам Сергей Кивалов фигурирует в деле о "пленках Вовка", которое сейчас слушает Высший антикоррупционный суд.
По данным ZN.UA, в частности, НАБУ зафиксировала разговор между главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком и Сергеем Киваловым, где судья просит последнего поддержать иск против Высшей квалификационной комиссии судей, если вдруг на него "будет выходить кто-то из Суворовского райсуда Одессы".