Гонтарева: Купили дом, машину и офис, деньги – в банках

Семья главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой приобрела этим летом новый дом, машину и офисное помещение.

Об этом сообщила глава НБУ, комментируя свою электронную декларацию за 2015 год и сам процесс декларирования.



"Моя семья летом 2016 года приобрела новый дом за 12,65 млн. грн., новую машину за 1,3 млн. грн. и офисное помещение за 1,5 млн. грн. Все эти данные будут внесены мной в декларацию за 2016 год", – заявила Гонтарева.



Она предпочитает, чтобы в электронную декларацию добавили пункт "Сумма уплаченных налогов".

"За 2014 -2015 года я уплатила налогов на 9,02 млн. грн.", – сообщила Гонтарева.

"Все деньги я и моя семья держим на счетах в банках", – заявила она и объяснила, почему имеет депозиты в иностранной валюте:

"Я получила эти деньги в валюте от продажи своей доли в компании ICU Holdings Limited (нерезидент) и хранила их на счету в государственном банке, поскольку считаю недопустимым для главы Национального банка заниматься процентным арбитражем. Поэтому хранила деньги в той валюте, в которой их получила".

"Значительную часть этих средств я уже использовала в текущем году для уплаты налогов и покупки указанного выше имущества", – уточнила глава Нацбанка.

По словам Гонтаревой, ее семья хранит сбережения в гривне:

"Стратегия моего сына держать диверсифицированный портфель депозитов свидетельствует о том, что я не делюсь с членами своей семьи банковской тайной и не раскрываю им финансовое состояние банков в Украине. Поэтому он и имеет депозиты по 200 000 грн. в коммерческих банках, поскольку эта сумма гарантируется ФГВФО, а в Ощадбанке – еще больше, ведь у него 100% гарантия по депозитам физлиц", – заявила она.



Гонтарева предложила и другим госслужащим держать деньги в украинских банках.

По словам главы Нацбанка, она не имеет дорогих вещей из одежды и украшений, которые закон требует декларировать, – то есть дороже 100 прожиточных минимумов (более 120 000 грн.)

"Для меня остался непонятным пункт 14 электронной декларации "Расходы". У меня нет понимания, какие именно расходы показывать, а потому указала общие траты на жизнь моей семьи за 2015 год", – заявила Гонтарева.



Она также считает неправильным ежемесячно вносить в "Сообщения о существенных изменениях" зарплату по основному месту работы и проценты, полученные в банке.

"С них автоматически платится налог, и, по моему мнению, вполне достаточно показать их раз в год в годовой декларации. У меня фиксированная заработная плата, поэтому ее получение сложно назвать изменениями, а вот ее отсутствие как раз и можно трактовать как существенные изменения в моем материальном положении", – заявила Гонтарева.

По данным "Экономической правды", глава НБУ – лидер по уровню доходов и средствам в банках среди чиновников высшего звена.

Алена Рощенко, УП



