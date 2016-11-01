Гонтарева: У меня есть три шубы – и ни одна не стоит 100 "минимумов"

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляет, что не имеет дорогих вещей из одежды и украшений, которые закон требует декларировать.

"Согласно правилам, стоимость задекларированных вещей должна превышать 100 прожиточных минимумов – то есть более 120 000 грн", – отметила она, цитирует пресс-служба Нацбанка.

"Я пыталась найти у себя дома хоть одну вещь, стоимостью более 120 000 грн., но не нашла. Мои женские украшения, мех и часы не являются коллекционной ценностью, я их просто ношу", – отметила Гонтарева.



"У меня есть три шубы, и ни одна из них не стоит 100 прожиточных минимумов. Их общая стоимость составляет порядка 180 000 грн.", – заявила она.



По словам Гонтаревой, у нее много украшений, но "это в основном бижутерия".

"Украшения из драгоценного металла также есть, но немного – пять пар золотых сережек, одна цепочка с тремя подвесками и несколько колец, в том числе и свадебное. Все они стоят не более 100 000 грн.", – заявила глава Нацбанка.



"Также у меня есть шесть наручных часов (2 пластиковых, 2 из нержавеющей стали, 1 электронные и 1 золотые). Их общая стоимость также не превышает 120 000 грн.", – добавила она.

Алена Рощенко, УП