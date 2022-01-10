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У Порошенко рассказали, что 11 миллионов ушли на судебный процесс в Лондоне

Понедельник, 10 января 2022, 23:52
порошенко, фото: "ЄС"

Пятый президент Петр Порошенко, потративший 11 миллионов гривен на юридические услуги по делу против братьев Суркисов, рассматривавший Высокий суд Лондона, сообщили адвокаты.

Источник: адвокаты Порошенко, которых цитирует партия "Европейская солидарность"

Дословно: "29 декабря 2021 Петр Порошенко оплатил часть гонорара за юридические услуги известной международной юридической фирме, которая представляла его интересы по делу по иску Суркиса и связанным с Суркисами компаний, которые были вкладчиками и связанными лицами Приватбанка.

Иск рассматривался в Высоком суде Лондона и касался надуманных претензий Суркисов как совладельцев телеканала, которым они владеют с Коломойским и Медведчуком.

По нашему глубокому убеждению, этот иск по поводу телеканала, владельцами которого являются, в частности, Коломойский, семья Суркисов и Виктор Медведчук, был сгенерирован исключительно как часть стратегии Суркиса и его бизнес-партнеров в спорах с государством и Приватбанком. Порошенко и Гонтарева смогли помешать этой стратегии и доказать Высокому суду Лондона полную безосновательность иска Суркиса.

После этого адвокаты Суркиса продолжали затягивать рассмотрение вопроса о компенсации Петру Порошенко судебных издержек. Как следствие, Петр Порошенко принял решение оплатить часть гонорара представляющей его интересы международной юридической фирмы в размере 300 тыс. фунтов или 11 млн грн за собственные средства еще до получения компенсации от истцов.

Общая сумма расходов ответчиков на защиту по этому делу составила до 2 млн фунтов. Суркис согласился компенсировать Петру Порошенко часть юридических расходов, соответствующий платеж должен быть осуществлен до 14 января 2022 года".

Детали: Защита Порошенко также сообщает, что Суркис не обжалует решение лондонского суда.

Предыстория: Порошенко, находящийся сейчас за пределами Украины, задекларировал расходы почти 11 миллионов гривен на юридические услуги.

В сентябре Лондонский суд отклонил иск на 350 млн долларов Игоря Суркиса и связанных компаний к Петру Порошенко и Валерии Гонтаревой о компенсации за утраченные во время национализации Приватбанка в 2016 году активы.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСуркисГонтаревасудПриватбанк
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