Тимошенко-премьер зарабатывала в 5 раз больше Гройсмана - пресс-секретарь

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Вторник, 1 ноября 2016, 16:16

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, будучи премьер-министром Украины, получала заработную плату в 5 раз выше, чем нынешний премьер Владимир Гройсман.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь премьера Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.

Он сообщил, что постановление правительства, которым определяются должностные оклады руководителей отдельных государственных органов и других должностных лиц, не являющихся тайной и находится в открытом доступе.

"Это постановление принято во исполнение Закона Украины "О государственной службе", одним из авторов и идеологов, которого кстати также депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум, которая докладывала этот закон с трибуны парламента", - написал он, указав, что закон был поддержан, в том числе депутатами фракции "Батькивщина".

Столярчук написал, что Гройсман за прошлый месяц получил на руки 28175 грн.

"Для сравнения среднемесячная зарплата премьер-министра Юлии Тимошенко в 2008 году составляла 31 357,6 грн. В пересчете на нынешний курс это составило бы более 160 тыс. грн., Что практически в 5 раз больше той зарплаты, которую получает премьер "Премьер-министр сейчас", - написал он.

Как известно, на утреннем заседании парламента во вторник лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что правительство "задним числом", с 1 мая, повысил себе зарплаты в 2-2,5 раза.

Кроме того, она утверждала, что за счет посвященных надбавок втрое выросла зарплата главы государства: "Например, президенту тайно установили 28000 зарплаты в месяц, кроме того идут многократные надбавки - с ними это достигает 100 000 в месяц", - заявила Тимошенко.

У Порошенко обвинили Тимошенко в распространении неправдивой информации о "надбавке" к зарплате президента.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров зарплаты Тимошенко
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