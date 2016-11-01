Нардепу БПП запретили выезжать из Украины за то, что не платит налоги

Народного депутатп БПП Ивана Винника ограничили в праве выезда за пределы Украины в связи с задолженностью перед "Альфа Банком" и "ПриватБанком" на сумму 371 млн грн.

Народного депутата БПП Ивана Винника ограничили в праве выезда за пределы Украины в связи с задолженностью перед "Альфа Банком" и "ПриватБанком" на сумму 371 млн грн.

Об этом свидетельствует постановление Апелляционного суда Киева от 19 октября.

Ограничение действует до момента погашения Винником долгов перед банками. В то же время изымать паспорт у нардепа суд отказался.

Представители "Альфа Банка" сообщили, что Винник имеет 1/4 квартиры, а также четыре малых суда. В банке утверждают, что Винник как должник скрывает наличие этого имущества.

В реестре судов малого флота есть данные, что в 2016 году Винник имел в собственности четыре самоходных моторных суда - два 2005 года выпуска, один 2006 и один 2008-го.

В своей электронной декларации 2015 года нардеп утверждает, что не имеет корпоративных прав и не является бенефициаром ни одной из компаний.

Он задекларировал только автомобиль BMW 750i 2008 года выпуска и аренду номера в отеле "Национальный", пишут "Наші гроші".

24 марта 2014 года Новокаховский городской суд Херсонской области выдал решение о взыскании с Винника Ивана Юльевича и Ткачука Станислава Сергеевича солидарно 335 430 000 грн. Из этой суммы основной долг составляет 321 380 000 грн., остальные - проценты и пеня.

Эта задолженность образовалась, поскольку Винник и Ткачук в 2008 году поручились за кредит ООО "Завод строительных материалов № 1" в "Альфа Банке".

Иван Винник к началу 2013 года числился руководителем "Завода строительных материалов № 1". Владельцем этой херсонской фирмы значится кипрская компания "Nataville Limited". С июля этого года завод находится в процедуре банкротства.

Также Иван Винник имеет долг 35570000 грн перед "ПриватБанком". Об этой задолженности нардеп в своей электронной декларации не сообщил.

Этот долг касается банковского кредита ООО "Глобал Концентрат", поручителем по которому также был Винник. В 2013 году суд признал требования "ПриватБанка" на 22510000 грн.

Известно, что 5 октября 2016 года представитель Винника обратился в суд с заявлением о признании исполнительного листа по делу о долге перед "ПриватБанком" таким, что не подлежит исполнению.

Винник был директором "Глобал Концентрат" в 2002-2009 гг.

В 2009 году фирму переписали лондонскую компанию "Балестра Лимитед".

С июня 2015 года "Глобал Концентрат" значится в реестре юридических лиц как прекращенная.

В британском реестре найти "Балестра Лимитед" не удалось, вероятно, она была ликвидирована и исключена из реестра. Зато в феврале 2015 года была зарегистрирована другая компания под названием "Балестра Лимитед", связей которой с Винником или украинскими компаниями не прослеживается.