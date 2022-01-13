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Экс-нардепа "Блока Петра Порошенко" поймали на взятке – ГБР

Четверг, 13 января 2022, 17:34
все фото ДБР

Сотрудники ГБР разоблачили народного депутата VIII созыва, члена депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко", обманом завладевшего $17 тысячами.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Отмечается, что в настоящее время он занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции.

Согласно источникам УП, речь идет об Андрее Немировском.

По предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за $17 тыс. "решит вопрос" о получении положительного заключения оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Во время первой контролируемой передачи бывший народный депутат получил от потерпевшего $2 тыс.

А 13 января советник задержан следователями ГБР при получении второй части средств – $15 тыс.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в больших размерах.

Правоохранители проводят обыски на работе и дома у фигуранта, а также у лица, предоставляющего услуги оформления и подачи документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду.

Также проверяется причастность к указанному преступлению работников Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.

Справка: Немировский был членом Комитета Верховной Рады Украины по предотвращению и противодействию коррупции. Был избран по списку "Объединение "Самопомощь" (№33), вступил в депутатские полномочия в мае 2015 года, не вошел во фракцию "Самопомощь". С апреля 2016 - член фракции "Блок Петра Порошенко".

 

Украинская правда
Темы: Верховная РадаГБРОфис генпрокурораПорошенкоБПП


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