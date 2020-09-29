Мультиварки, теннис и тренажеры: Минюст улучшил условия в СИЗО и тюрьмах
Министерство юстиции изменило правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, разрешив заключенным пользоваться некоторой техникой и пересмотрев перечень продуктов, которые можно передавать в СИЗО и тюрьмы.
Источник: сайт Минюста
Дословно: "Пересмотрены перечни продуктов питания, предметов первой необходимости, других вещей и предметов, которые заключенные и осужденные могут получать в посылках (передачах) и бандеролях, покупать в магазинах следственных изоляторов, учреждениях исполнения наказаний и хранить при себе.
В следственных изоляторах лицам, взятым под стражу, и осужденным, содержащимся в камерах, разрешено пользоваться холодильниками с общим объемом до 280 литров, а в учреждениях исполнения наказаний – мультиварками".
Детали: Также в прогулочных двориках учреждений исполнения наказаний и СИЗО разрешено устанавливать столы для игры в настольный теннис, велотренажеры, кардиотренажеры, силовые тренажеры.
Для несовершеннолетних в прогулочных двориках рекомендуется дополнительно оборудовать площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и т.п.
Для фиксации у лиц, взятых под стражу, и осужденных телесных повреждений медработникам разрешили проносить с собой на территорию СИЗО и учреждений исполнения наказаний портативные видеорегистраторы.
А защитникам, адвокатам и другим специалистам в области права – портативные компьютеры и портативные устройства для печати, необходимые им для осуществления полномочий, определенных законодательством.
Отмечается, что отдельные положения приказа согласованы с Европейскими пенитенциарными правилами и Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными.
Предыстория:
- В апреле стало известно, что Министерство юстиции в рамках реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.
- 24 июля министр юстиции Денис Малюська презентовал услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах СИЗО с улучшенными условиями, а позже заявил, что новая услуга оплаты платных камер в СИЗО наперед оказалась популярной.