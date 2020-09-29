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Мультиварки, теннис и тренажеры: Минюст улучшил условия заключенных в СИЗО

Вторник, 29 сентября 2020, 17:06
Фото ombudsman.gov.ua

Министерство юстиции изменило правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, разрешив заключенным пользоваться некоторой техникой и пересмотрев перечень продуктов, которые можно передавать в СИЗО.

Источник: сайт Минюста

Дословно: "Пересмотрены перечни продуктов питания, предметов первой необходимости, других вещей и предметов, которые заключенные и осужденные могут получать в посылках (передачах) и бандеролях, покупать в магазинах следственных изоляторов, учреждениях исполнения наказаний и хранить при себе.

В следственных изоляторах лицам, взятым под стражу, и осужденным, содержащимся в камерах, разрешено пользоваться холодильниками с общим объемом до 280 литров, а в учреждениях исполнения наказаний – мультиварками".

Детали: Также в прогулочных двориках учреждений исполнения наказаний и СИЗО разрешено устанавливать столы для игры в настольный теннис, велотренажеры, кардиотренажеры, силовые тренажеры.

Для несовершеннолетних в прогулочных двориках рекомендуется дополнительно оборудовать площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и т.п.

Для фиксации у лиц, взятых под стражу, и осужденных телесных повреждений медработникам разрешили проносить с собой на территорию СИЗО и учреждений исполнения наказаний портативные видеорегистраторы.

А защитникам, адвокатам и другим специалистам в области права – портативные компьютеры и портативные устройства для печати, необходимые им для осуществления полномочий, определенных законодательством.

Отмечается, что отдельные положения приказа согласованы с Европейскими пенитенциарными правилами и Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными.

Темы: МинюстСИЗО


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