ЕС нарушил соглашение об ассоциации с Украиной, отдав OPAL РФ - МИД

Разрешение Еврокомиссии увеличить прокачку газа "Газпрому" по трубопроводу OPAL в обход Украины является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Об этом в ходе встречи с главой представительства ЕС в Украине Хъюгом Мингарелли заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает пресс-служба МИД.

"Принятие такого рода решений без проведения предварительных консультаций с украинской стороной является нарушением ст. 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая предусматривает взаимный учет сторонами потенциала и возможностей энергетической инфраструктуры друг друга", — отмечается в сообщении МИД Украины.



Кроме того, Зеркаль заявила, что Еврокомиссия в процессе подготовки таких решений должна соблюдать обязательства, взятые ЕС в рамках ее участия в Договоре о создании Энергетического Сообщества, в частности, соблюдать в отношениях с Украиной и другими государствами-партнерами принципа солидарности, а также избегать принятия решений, которые бы противоречили антимонопольному законодательству ЕС.

Как сообщалось, Еврокомиссия предоставила российскому концерну "Газпром" более широкий доступ к газопроводу OPAL, что позволит России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины.