ЕС нарушил соглашение об ассоциации с Украиной, отдав OPAL РФ - МИД

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Четверг, 10 ноября 2016, 07:54

Разрешение Еврокомиссии увеличить прокачку газа "Газпрому" по трубопроводу OPAL в обход Украины является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Об этом в ходе встречи с главой представительства ЕС в Украине Хъюгом Мингарелли заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает пресс-служба МИД.

"Принятие такого рода решений без проведения предварительных консультаций с украинской стороной является нарушением ст. 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая предусматривает взаимный учет сторонами потенциала и возможностей энергетической инфраструктуры друг друга", — отмечается в сообщении МИД Украины.

Кроме того, Зеркаль заявила, что Еврокомиссия в процессе подготовки таких решений должна соблюдать обязательства, взятые ЕС в рамках ее участия в Договоре о создании Энергетического Сообщества, в частности, соблюдать в отношениях с Украиной и другими государствами-партнерами принципа солидарности, а также избегать принятия решений, которые бы противоречили антимонопольному законодательству ЕС.

Как сообщалось, Еврокомиссия предоставила российскому концерну "Газпром" более широкий доступ к газопроводу OPAL, что позволит России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины.

Темы: МИД ЕС газ Росcия Газпром
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Комментарии — 2
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IP: 195.16.59.---Александр Жук10.11.2016 08:27
MR_Holms: 100%
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IP: 195.211.242.---MR_Holms10.11.2016 08:17
Як повідомлялося, Єврокомісія надала російському концерну "Газпром" ширший доступ до газопроводу OPAL, що дозволить Росії прокачувати більше газу в Європу в обхід України.
.
...чого бідні, бо дурні, але зате незалежні...
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