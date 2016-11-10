В Херсоне напали на первого заместителя председателя облсовета

В Херсоне напали на первого заместителя председателя областного совета Василия Зеленчука.

Об этом "Украинской правде" сообщил бывший председатель ОГА Борис Силенков.

По его словам, Зеленчука избили у подъезда его дома, нанеся несколько ударов в голову.

Сейчас чиновник находится в Херсонской областной клинической больнице. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Силенков связывает избиение с деятельностью Зеленчука на должности. Он отметил, что пострадавший руководил пикетом во время приезда премьера в Херсон в четверг.

Как известно, накануне подожгли дверь квартиры мэра Херсона Владимира Николаенко.

Украинская правда