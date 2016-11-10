В Херсоне напали на первого заместителя председателя облсовета
Четверг, 10 ноября 2016, 21:20
В Херсоне напали на первого заместителя председателя областного совета Василия Зеленчука.
Об этом "Украинской правде" сообщил бывший председатель ОГА Борис Силенков.
По его словам, Зеленчука избили у подъезда его дома, нанеся несколько ударов в голову.
Сейчас чиновник находится в Херсонской областной клинической больнице. Его жизни сейчас ничего не угрожает.
Силенков связывает избиение с деятельностью Зеленчука на должности. Он отметил, что пострадавший руководил пикетом во время приезда премьера в Херсон в четверг.
Как известно, накануне подожгли дверь квартиры мэра Херсона Владимира Николаенко.
Украинская правда